المجلس الانتقالي يدعو الجنوبيين لإحياء مليونية 14 أكتوبر في شارع مدرم بعدن ويعلن برنامج النشاطات

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، دعوته للجماهير الجنوبية بعموم مناطق ومحافظات الجنوب إلى الزحف والاحتشاد للمشاركة في احتفالات مليونية الذكرى الـ "54" لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، في شارع مدرم بمديرية المعلا بالعاصمة عدن.

كما رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة كافة المكونات السياسية والثورية والقطاعات الشبابية الجنوبية في احتفالات أكتوبر المقرر إقامتها في شارع مدرم بعدن، لتجسيد وحدة الهدف والمصير المتمثل باستعادة وبناء الدولة الجنوبية على كامل تراب الجنوب وفقاً لحدود عام 1990م، وعكس صورة مثالية للجنوب إلى العالم بأن الجنوبيين يداً واحدة وجسداً واحداً.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات بالمجلس الانتقالي الجنوبي بعدن، اليوم، قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس دائرة العمل الجماهيري بالمجلس الشيخ عقيل العطاس، ندعو كافة أبناء الجنوب إلى رص الصفوف والزحف إلى ساحة شارع مدرم بالمعلا في العاصمة عدن الثورة والتاريخ والنور، لتجسيد رسالة قوية ولنقول للعالم إن شعب الجنوب ليس له هم غير مطلب الاستقلال وإقامة الدولة الجنوبية على كامل تراب الجنوب بحدود عام 90م.

وأضاف الشيخ العطاس: أن اللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات بالمجلس بدأت التحضيرات لاحتفالات الذكرى الـ "54" لثورة أكتوبر منذ وقت مبكر، لإظهار الفعالية والمناسبة العظيمة بالشكل اللائق، كما أكد رفض المجلس الانتقالي الجنوبي للعصبية والمناطقية بشتى أشكالها وأنواعها، ورفض استغلال تضحيات وبطولات شهداء ومناضلي الجنوب، معتبراً استغلال تلك التضحيات والبطولات بمثابة جريمة بحق الجنوب والجنوبيين المناضلين من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو استقلال الجنوب.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات بالمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء صالح زُنقل، أن المجلس الانتقالي ستظل أبوابه مفتوحة وأياديه ممدودة لكل أبناء الجنوب الذين يريدون المشاركة في احتفالات ثورة أكتوبر العظيمة والخالدة بشارع مدرم في المعلا، لتجديد التأكيد على أهداف الثورة الجنوبية واستقلال الجنوب وإقامة دولة الجنوب بحدود عام 90م.

ولفت إلى أن الجنوب حقق في الـ 11 من شهر مايو 2017م، انتصاراً تنظيمياً كبيراً من خلال إعلان عدن التاريخي الذي تُوج بإعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، كما ترحم على أرواح شهداء الجنوب الذين فجّروا ثورة الـ 14 من أكتوبر، وشهداء حرب الاجتياح الشمالي الأول للجنوب عام 94م، وشهداء حرب الاجتياح الشمالي الثاني للجنوب عام 2015م وكافة شهداء الحراك الجنوبي والثورة الجنوبية التحررية.

واستعرض اللواء زُنقل، البرنامج الشامل لفعاليات وأنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي التي ستحتضنها العاصمة عدن في إطار احتفالات ذكرى ثورة أكتوبر، وتضمن البرنامج، حفلاً فنياً في قاعة البتراء فندق كورال / مديرية خورمكسر بتاريخ 10 / 10 / 2017م الساعة التاسعة صباحاً، حفلاً فنياً في قاعة البتراء فندق كورال / مديرية خورمكسر بتاريخ 11 / 10 / 2017م الساعة التاسعة صباحاً، إقامة مباراة كرة قدم في كأس الذكرى الـ "54" لثورة 14 أكتوبر وسباق للضاحية على ملعب نادي شمسان الرياضي / مديرية المعلا بتاريخ 11 / 10 / 2017م الساعة الرابعة عصراً، صباحية شعرية في قاعة الحمراء / مديرية خورمكسر بتاريخ 12 / 10 / 2017م الساعة العاشرة صباحاً، مهرجاناً بحرياً ومسابقات بحرية في ساحل كود النمر / مديرية البريقة بتاريخ 12 / 10 / 2017م الساعة التاسعة صباحاً، حفلاً فنياً في حديقة النصر / مديرية خورمكسر بتاريخ 12 / 10 / 2017م الساعة السادسة مساءً، صلاة الجمعة في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 13 / 10 / 2017م الساعة العاشرة صباحاً، استقبال الحشود وألعاباً نارية ورقصات شعبية في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 13 / 10 / 2017م الساعة الرابعة عصراً، مساجلات شعرية في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 13 / 10 / 2017م في المساء، رقصات شعبية 3 مديريات (المعلا - التواهي - كريتر) بتاريخ 13 / 10 / 2017م في المساء، وأخيراً مهرجاناً جماهيرياً مليونياً في الشارع الرئيسي (شارع مدرم) / مديرية المعلا بتاريخ 14 / 10 / 2017م.

حضر المؤتمر الصحفي للمجلس الانتقالي الجنوبي عدد من المناضلين وممثلي المكونات الثورية والقطاعات الشبابية والنقابات الجنوبية وفي مقدمتهم المناضلة زهراء صالح، والمناضلين سالم الدياني، وخالد الفياضي، وعدد من أعضاء الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي واللجنة الإعلامية لفعالية 14 أكتوبر بشارع مدرم بالمعلا.

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