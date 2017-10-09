سوال لكل ابناء اليمن : لماذا تغيب العرادة عن حفل الذكرى الأولى للشدادي

لماذا لم يحضر سلطان العراده محافظ مأرب حفل الذكرى الاولى لاستشهاد القائد اللواء البطل/ عبدالرب الشدادي

بينما نشاهد المحافظ يحضر مناسبات اقل شان واهمية من هذه الذكرى الوطنية عند كل الشرفاء

وهل صحيح بان ماقيل بان العراده محافظ مارب كان على خلاف مع القائد الشدادي وكان يغار منه ومن شعبيته وسمعته التي طغت على شخصية العراده بل وتهمش في عهد الشدادي.

ولماذا العراده لما يسدد ديون الشدادي علماً بان بنك مارب ملي بالمليارات ممايوكد ان العراده كان في وادي والشدادي في وادي اخر

واكد لي اعلامي ثقة من ابناء مارب شارك الاحتفاء بهذه الذكرى بان العراده كان يبعد عن قاعدة الاحتفاء باثنين كيلو و400 متر فقط.

اذاً اعرد لك ياعراده واتضحت الحقيقة.

نوال النعمان

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