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‘‘نوال النعمان‘‘ تكشف كيف تصنع القرارات الرئاسية في مكتب هادي

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شبوه برس - خاص - اليمن
الاثنين 09 أكتوبر 2017 04:54 مساءً

 

تحت عنوان "هل تعلم كيف يصدر اي قرار جمهوري؟" تناول مدونون يمنيون على شبكة الفيسبوك وأطلع عليه موقع "شبوه برس" موضوعا يتناول كيفية إصدار القرارات الرئاسية وجاء فيه :

يرفع الترشيح الى مكتب رئيس الجمهورية ويتسلمه الاخواني عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة..

ويحيله الى نجل محمد اليدومي الذي يعمل كموظف ارتباط بين مكتب هادي والهيئة العليا للاصلاح .

يقوم نجل اليدومي نهاية الدوام باخذ الترشيحات المحالة اليه وايصالها معه الى البيت ليسلمها لوالده رئيس الهيئة العليا للاصلاح ليسهر عليها ويراجعها طوال الليل .

في الصباح الباكر يتسلم نجل اليدومي مشاريع القرارات وقد تم التأشير عليها بالقلم الاحمر او الاخضر ويسلمها بداية الدوام للعليمي الذي بدورة ياخذ القرارات المؤشر عليها بالاخضر ويصحي هادي من النوم يوقعها اما المؤشر عليها بالاحمر فيتم وضعها بالارشيف ولا تخرج لو قامت الدنيا وقعدت .

 

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