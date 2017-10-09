لن تثنينا عراقيلكم ..!! منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق الصفوف وبالطبع كان وراءها دائما قوى جنوبية تابعة للاحتلال اليمني وكانت تأتي بصور عدة مرة بتشكيل لجان تحضيرية عدة ومرة أخرى بعقد اجتماعات مخالفة لاجتماعات توحيد الصف

لمشاركة كبيرة في مهرجان أكتوبر : بيان بتسمية لجان الحشد في مديريات محافظة شبوة اولاً :- تكون مهام لجان الحشد مهمه موحده لمسيرة محافظة شبوه ضد الفساد الاداري في محافظة شبوة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ اكتوبر وحشد جماهير شبوة لمليونية الذكرى(٥٤) لثورة ١٤ اكتوبر المجيدة في عاصمة الجنوب الابدية عدن ثانياً :- بحسب التشكلية المرفوعة والمقرة

الكاف يُمثّل المجلس الانتقالي الجنوبي بورشة دولية في عمّان يشارك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، كممثل للمجلس في ورشة العمل التي ينظمها معهد Chatham House البريطاني بشأن القضية الجنوبية، وتحتضنها العاصمة الأردنية عمّان، والتي من المقرر بدء أعمالها يوم غد الثلاثاء وتستمر لمدة يومين. وجاءت مشاركة عدنان

نفط حضرموت المسروق من المسيلة أكثر من المعلن عنه في تأكيد جديد للمعلومات التي أوردتها دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق الأستاذ خالد محفوظ بحاح حول المبالغ الذي استحوذت عليه الحكومية اليمنية الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر من شركة بترومسيلة التابعة لمحافظة حضرموت ، فقد أكد مصدر خاص مطلع على ما يدور في إدارة الشركة