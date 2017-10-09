لمشاركة كبيرة في مهرجان أكتوبر : بيان بتسمية لجان الحشد في مديريات محافظة شبوة
اولاً :- تكون مهام لجان الحشد مهمه موحده لمسيرة محافظة شبوه ضد الفساد الاداري في محافظة شبوة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ اكتوبر وحشد جماهير شبوة لمليونية الذكرى(٥٤) لثورة ١٤ اكتوبر المجيدة في عاصمة الجنوب الابدية عدن
ثانياً :-
بحسب التشكلية المرفوعة والمقرة من كل مديربة يكون رئيس لجنة الحشد في المديرية عضو في اللجنة الرئيسية في المحافظة وتشكل لجان الحشد حسب ما اقر من المديريات حسب التالي:-
♦مديرية جردان.
1. سامي خميس بن ضباب رئيس اللجنه.
٢-سالم محمد ضباب
3. ناصر عيضه سريع
4- هيثم عنتر عاطف
5.- عمار محمد الرفاعي:
6-علي طالب بن سريع
7- سالم محمد الكربي
♦مديرية ميفعة
١- علي صالح عتش
٢- عادل عوض العاقل
٣- عبد الناصر محمد باقادر
٤-ابوبكرسالم بافقير
٥-- سالم حميد باعوضة
٦- مكاوي احمد الجعب
٧-علي مهدي بن رشيد
٨- محسن حسن وصابي
٩-عبدالرحمن العشملي
١٠- صالح هادي باديان
١١- سالم راشد بافقير
١٢- علي عبدالله عراد
١٤-احمدحسين باوهاب
١٥-عبدالسلام لحمدي
١٦-ناصرسليمان باكرر
١٧- صالح سعيد لحمر
١٨- محمد مهدي باعوضة
١٩-توفيق عيسئ العاقل
٢٠-محمد صالح لحمدي
٢١-سالم احمد بن رشيد
٢٢- احمد سالم لخلع
٢٣-محسن هادي السويحرة
٢٤-فرج سالم الوبر
٢٥-صالح سعيد بامعيلا
٢٦-يسلم عبد الله باكرناصر
♦مديرية مرخة
١- خيران صالح النسي
٢-صالح سعيد الدياني
٣-ناصر علي لزنم
٤-مبارك محسن صواعق
٥-محسن لبهص اللقيطي
٦-محمد مبارك عباس
٧-محمد حسين الحيك
٨-سالمين محمد علي جوبان
♦ مديرية بيحان العلياء
بسبب وجودهم تحت الاحتلال رفعت الاسماء بالكنيه
١- ابو الشوامخ
٢- ابو مقدام
٣- ابو الكاسر
٤-- ابو الاسير
٥- ابو الاحرار
٦- ابو الجريح
٧- ابو مساعد
٨- ابو ناصر
♦مديرية عسيلان
١-مبارك احمد الحجري
٢-مساعد سعيد الشلفوت
٣-سالم صالح وقزان
٤-مفرج محمد شليل
٥-محمد ناصر بخيت
٧-مساعد محمد
♦مديرية عين
١- ناصر علي قوس رئيس اللجنه
٢- الحسن علي صالح العقيلي مسؤول مالي
٣- محمد عبدالله مبارك قبسان الامنيه
٤- عبدربه محمد الحداد
الامنيه
٥- سالم عبدالله علي عسلان عضو
♦مديرية نصاب
١- حسن محمد المحروق رئيس اللجنه
٢- د- سالم احمد حسين المرزقي الامنيه
٣- د - احمد حسين علي بن غالب الامنيه
٤- عوض صالح فريد الامنيه
٥- سالم محمد سالم ثعلب. ا
٦-عبدالسلام الحني. الشباب
٧- سعد علي المسلمي ممثل مديرية حطيب
♦مديرية الصعيد
١- خلدون مجعلي حسين رئيس اللجنه
٢- احمد حسين عنظيل
٣- عبد السلام محمد سالم العنب
٤- حسن فرج عوض
٥- عزيز محمد رويس الشيوحي
٦- نواف محمد لطهف
٧-رايد محسن ضباب
٨-سالم لصعر
٩- عوض بلخير ابو محسن
١٠-علي هادي سعيد
١١- أحمد ناصر هقش
١٢- ميثاق العبداللي
♦مديرية دهر
١-حسن محمد عمر بن جبهه
٢- عمر سعيد حمودش
٣-سالم صالح بن موسى
٤- محمد عبدالله سالم البريكي
٥- احمد حسين سرحان
٦- سالم سرور مسرب
♦مديرية عرماء
١- صالح باراسين
٢- عبدالله باقطيان
٣- يسلم مبارك بن عمرو
٤-ربيع احمد بادخن
٥- ناصر بن صكيك المشيعي
٦-عزيز باحميد
♦مديرية عتق
١-مهدي سالمين رئيس اللجنه
٢-سالم طالب محمد
٣- مختار مبارك التيس
4.عوض القفان
5.سعيد بافتاح
6عبدالعزيز علي القروة
7 محمد صالح الهبهب
8 احمد محمد عيدروس
♦مديرية حبان..
١- صلاح الشيبه رئيس اللجنة
٢-عبدالقادر الشبلي
٣-صالح عبدالله باهدى
4ناصر عبدالله فريد
5جمال ناصر باحاج
6 سعيد مهدي المارم
7. عبدالعزيز حيدرة
8سالم ناصر الشكليه
♦مديرية الروضه
١- سعد مهدي سعيد
٢- محمد سالم حميد
٣- ناصر عمر باسرده
♦مديرية رضوم
لجنة إعلامية
1-برهان بأسره
2-يسلم الحشفاء
3- سعيد جعفوس
لجنة الحشد
1- خالد منصور السليماني
2-احمد الكباس بامعبد
3-عبد الحكيم عليان
4- ماجد المعزف
5- مهدي باحتروش
6- طارق باقطمي
7- عبدالله أحمد بامهيد
8- فهد مهدي قسيبه
9- رضوان الخرما
وعليه تباشر اللجان اعمالها من تاريخه وترفع مقترحاتها بحجم الحضور الجماهيري ووسائل النقل وكلفتها لرئيس لجنة الحشد في المحافظة ورئيس اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني الشيخ / علي محسن السليماني
صادر عن/ لجنة الحشد لمليونية الذكرى (٥٤) للثورة ١٤ اكتور ولجنة التصعيد ضد الفساد في المحافظة
عتق٨ اكتوبر ٢٠١٧ م