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بأموال قطرية : إخوان اليمن يمولون الإحتفال بـ 14 أكتوبر في منصورة عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 09 أكتوبر 2017 11:23 صباحاً

 

مصادر تكشف وقوف تياران مدعومان من قطر وإيران خلف الدعوات المشبوهة لإقامة فعالية بالمنصورة وتقسيم احتفالية 14 اكتوبر

كشفت مصادر جنوبية عن وقوف تيارين مدعومين من قطر وإيران، عبر اطراف داخل الشرعية خلف الدعوات المشبوهة لإقامة فعالية في شارع التسعين بالمنصورة بمناسبة ذكرى 14 اكتوبر.

 

وأكدت المصادر أن حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين والممولة من قطر، وتيار فادي باعوم الموالي للحوثيين وإيران، هم من يتبنون الدعوة لفعالية المنصورة، في وقت اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل السياسي لشعب الجنوب عن اقامة الاحتفالية في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا بتأييد الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية .

 

وقالت، ان تياري النهضة وفادي باعوم، تلقوا أموالا من حزب الاصلاح وجهات استخباراتية قطرية للدعوة الى فعالية بالمنصورة في محاولة لإظهار انقسام داخل الشارع الجنوبي، وفي وقت يحتفل فيه شعب الجنوب بذكرى ثورة 14 اكتوبر التي تعتبر احتفالية وطنية تعود شعب الجنوب على الاحتفال بها كل عام.

 

واكدت المصادر عن تواصلات يقوم بها قيادات حركة النهضة من جهة وكذا فادي باعوم، الى اشخاص تعودوا ان يقيموا الفعاليات وتكسبوا من وراءها اموالاً، من اجل اقامة فعالية بشارع التسعين بالمنصورة.

 

وحذرت المصادر شعب الجنوب من الوقوع في فخ الانقسام اذي يحاول  صنعه تياري النهضة الاخوانية وفادي باعوم المدعومين من قطر وايران، مؤكدة ان الفعالية المركزية الحقيقية التي تعبر عن شعب الجنوب ستكون في شارع مدرم بالمعلا .

 

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