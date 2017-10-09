بن علي جابر يشيد بقوات الإحتلال اليمني بوادي حضرموت بعد قتل مواطن حضرمي

عقب ارتفاع مؤشر فشلها.. قيادي بحلف حضرموت يشيد بقوات “أبوعوجاء” في الوادي، ويهاجم قوات النخبة الحضرمية، متناسياً مؤشر نجاحها في الساحل

المكلا/خاص

يوماً بعد يوم يزداد ارتفاع مؤشر فشل قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت في استباب الأمن وانهاء مسلسل المجهول المنفذ للاغتيالات والاختطاف التي طالت وازدادت خلال الأشهر الماضية رغم تواجد قيادة قوات التحالف السعودية في الوادي.

في نفس الصدد أشاد قيادي في مرجعية حلف قبائل وادي حضرموت , عارف علي جابر , بقوات المنطقة العسكرية الأولى وقائدها “أبو عوجاء” قائلاً :أن أبو عوجاء رجل وطني حر يشهد له كل من تعامل معه , مهاجماً قيادة النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية رغم وضوحها وظهور نسبة نجاحها الكبير بتواجد قيادة التحالف الإماراتية, متسائلاً إياها بتحديد معركتها ضد من .

ناشطون استنكروا ما تحدث به “عارف” حول تساؤله عن قيادة النخبة تخوض المعركة ضد من , وهي المعركة المعروفة التي تتجه ضد كل من يحاول ان يمس امن حضرموت وزعزعة استقراره.

من جانبه قال ناشطون ان قوات النخبة الحضرمية هي الحامل الأساسي والمستحق لأمن حضرموت والتي أظهرت نجاح كبير في عودة الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في ساحل حضرموت , بينما وادي حضرموت يعاني من الانفلات الأمني وظهور فشل قوات المنطقة العسكرية الأولى والتي بالحقيقة لم تعرف معركتها ضد من , عقب عدم اتخاذها أي إجراءات حاسمة ضد الملف الأمني في وادي حضرموت مما يوضح وجود علامات استفهام حولها . الجدير ذكره ان محافظ حضرموت “السابق” اللواء الركن : أحمد سعيد بن بريك ,تحدث قائلاً ان المنطقة العسكرية الأولى متورطة في الإرهاب مؤكداً انه ضمن قتلى تنظيم القاعدة وجدوا عناصر يحملون بطائق المنطقة العسكرية الأولى.

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