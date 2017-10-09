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المقاومة الجنوبية في عسيلان تجبر الحوثيين على الإنسحاب من بعض المواقع وسقوط شهيد وجرحى

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الاثنين 09 أكتوبر 2017 09:00 صباحاً

 

أجبرت المقاومة الجنوبية وقوات اللواء 19 مشاة جنوبي مليشيات الاحتلال اليمني المتمثلة في قوات المخلوع والحوثي بالانسحاب من جبهة عكد موقع المحكمة بمديرية عسيلان بعد معارك عنيفة استمرت ما يقارب ثلاث ساعات .  

وأكدت مصادر ميدانية بأن مليشيات الحوثي والمخلوع تعرضت للخسائر فادحة في الأفراد والسلاح بعد أن قامت المقاومة الجنوبية وقوات اللواء 19 مشاة بالتصدي للهجوم الذي نفذته على جبهة عكد بعسيلان .  

 

وأضاف المصدر بأن مليشيات الاحتلال الحوثي والمخلوع انسحبت بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها و ارتقاء شهيد وأصيب عدد من شباب المقاومة الجنوبية واللواء 19 مشاة بإصابات مختلفة .  

وحصل موقع "شبوه برس" على أسماء الشهيد والجرحى من أفراد المقاومة واللواء 19 مشاة وهم :  

الشهيد : علي مبارك ناصر طلان الحارثس

الجرحى :

1-  عوض الشتوي الحارثي،2 – سعود مبارك طلان الحارثي ، 3 –مفرج علي أحمد شليل الحارثي

 

 

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