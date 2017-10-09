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حزب الإصلاح يبارك فعاليتي المنصورة وخورمكسر المنشقة عن الإحتفال المركزي الجنوبي بالمعلا

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 09 أكتوبر 2017 08:52 صباحاً

 

يان صادر عن حزب الاصلاح فرع عدن للمشاركة في احتفالات ذكرى 14 اكتوبر

 

بسم الله الرحمن الرحيم.

 

لقد تابعنا التطورات على الساحة الجنوبية وخاصة في العاصمة المؤقته عدن التي تشهد دعوات متباينة ومختلفة على إقامة فعالية احتفالية بالذكرى ال54لثورة 14أكتوبر المجيدة.

 

وقد اعلنت لجنتي الفعاليتين الشرعيتين في المنصورة وخور مكسر  عن اقامة الفعالية في ساحة العروض وتخلف ما يسمى بالمجلس الانتقالي عن ذلك واصراره على الدعوة لشارع  المعلا.

 

وانطلاقا من تاكيد القائمين على فعالية ساحة العروض. كما جاء في التسجيل الصوتي للشيخ هاني اليزيدي أكد فيه على أن الفعالية سوف تكون تحت شرعية الرئيس هادي والحكومة الشرعية وشرعية التحالف العربي، وانها ستندمج مع فعالية المنصورة وستكون الفعاليتين في العروض بخور مكسر.

 

فقد ارتئينا في حزب التجمع اليمني للاصلاح فرع عدن تاييدنا لفعالية ساحة العروض وتاكدينا على المشاركة في الفعالية التي من شانها أن تلملم جراح أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء الشعب اليمني عموما .

 

 ونحن إذ نؤيد هذه الفعالية فاننا نهيب بابناء المحافظات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعالية الغالية على قلوب كل اليمنيين والتي نأمل أن تكون ذكرى تعزز وحدة الوطن وتجمع شمل كل اليمنيين على كلمة سواء تحت لواء السلطة الشرعية، وعدم الانجرار وراء اي فعالية ليست في ساحة العروض وتسعى  لشق الصف اليمني ارضاء لجهات خارجية (معروفة) وتتحدث  باسم الجنوب.

  

ونوكد على اننا سنظل في التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن كما هو عهد حزب الإصلاح في عموم الوطن مع كل القوى السياسية و المجتمعية و كل المكونات المنضوية في صف الشرعية بما فيها المكونات الجنوبية الوطنية،  سنداً وفياً للجيش الوطني و المقاومة الشعبية  مقدرين في الوقت ذاته الدعم الكبير من دول التحالف العربي بقيادة السعودية للشعب اليمني شماله وجنوبه من أجل إسقاط الانقلاب و استعادة الدولة وحماية اللحمة والوحدة الوطنية.

 

 

صادر عن حزب التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن

بتاريخ 9أكتوبر/2017م

 

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