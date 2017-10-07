منذ
وزير الثقافة بلا ثقافة
  الاستاذ / مروان دماج وزير الثقافة وهو بلا ثقافة ما هو دورة كوزير الثقافة  تجاه الادباء والشعراء والكتاب والفنانون والموسيقيون والمسرحين والرسامين توجد في بلادنا قامات كبيرة في مجالات عديدة كمجال الأدب والفن بأنواعه حيث كانوا بحاجة ماسة للفته كريمة وبسيطة من وزير
منذ 7 دقائق
فخامة الرئيس هادي : قدم استقالتك واترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك
  وجه كاتب وناشط سياسي رسالة حملت عدد من النصائح موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بأن عليه يقدم استقالته ويترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك . وقال الكاتب نبيل عبدالله في منشور إطلع عليه موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره لأهمية ما جاء فيه
منذ 20 دقيقه
محافظ أبين: الدعم الدولي للجمعيات السمكية يذهب للفاسدين وسنضرب بيد من حديد
  أكد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم أن دعم المنظمات الدولية للجمعيات السمكية لا يذهب للمستفيدين منه، وأن الفاسدين لا مكان لهم بعد اليوم. وقال المحافظ في كلمة ألقاها خلال اجتماعه امس برؤساء الجمعيات السمكية وقيادة الاتحاد التعاوني السمكي في المجمع الحكومي بزنجبار:
منذ 24 دقيقه
تزامنا مع احتفالات ثورة 14 أكتوبر المجيدة دعوة لمسيرة جماهيرية كبرى بمدينة عتق ضد فساد المحافظة .
  في إطار التصعيد الثوري في محافظة شبوة ضد المحافظ قائد لوبي الفساد الفساد ورموزه وقراراته وتحالفاته وتزامنا مع الاحتفالات بالعيد 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة .   فإنه تقرر أن تقام يوم الثلاثاء الموافق 10/ اكتوبر مسيرة جماهيرية كبرى في عاصمة المحافظة عتق ترافقا مع الفعاليات
منذ 30 دقيقه
تشكيل لجنة تحضيرية لإحياء فعاليات الذكرى (54) لثورة 14 اكتوبر المجيدة بوادي حضرموت.
  عقدت اللجنة الرئيسة المكلفة من قبل أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، بعدد من القيادات والنشطاء في الثوره الجنوبية بوادي حضرموت بغرض تشكيل واستكمال قوائم اللجان العاملة باللجنة التحضيرية الخاصة بعملية الإعداد والتحضير الجيد لإحياء فعاليات
الرئيسية مقالات وزير الثقافة بلا ثقافة
مقالات
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:38 مساءً

وزير الثقافة بلا ثقافة

بأقلامهم
مقالات أخرى للكاتب
أهو حقداً على شبوه أم هي توديفة النوبة يا أبا جلال !! ؟؟
تنبية وتحذير : المؤامرة لتفكيك محافظة كبيرة
هل من مجيب وقبل فوات الآوان !
أقـــلام أصــابـهـا الســفــه
سياسة عفاش والصناعة جنوبية
لماذا أمن عدن .. ولماذا يافع..!؟
سفارة دولة ‘‘شرعية الرئيس هادي اليمنية‘‘ في موسكو تكذب .. وكذلك وزير الصحة
جيش الشمال الثالث بمأرب الأهداف والدلالات !
الصحافة الصفراء
لا صوت يعلو فوق صوت المجلس...!

 

الاستاذ / مروان دماج وزير الثقافة وهو بلا ثقافة ما هو دورة كوزير الثقافة  تجاه الادباء والشعراء والكتاب والفنانون والموسيقيون والمسرحين والرسامين توجد في بلادنا قامات كبيرة في مجالات عديدة كمجال الأدب والفن بأنواعه حيث كانوا بحاجة ماسة للفته كريمة وبسيطة من وزير الثقافة لكون البعض منهم عانوا الكثير من أمراض عديدة وكانوا طريحي الفراش وبحاجة ماسة للفته ومواساة ومساعدة للعلاج من قبل وزير الثقافة . حيث انهم ضحوا وافنوا حياتهم في خدمة الوطن وحين بركوا ومرضوا و لا أحد يلتفت إليهم مثل ما حصل للقامة الأدبية الكبيرة الأستاذ / علي حسن جعفر السقاف ( القاضي ) وهو رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنين فرع محافظة لحج ورئيس منتدى دلتا تبن الثقافي و لا أحد وقف بجانبه أثناء مرضه ومعاناته ولا حتى وزير الثقافة الذي يعتبر المسئول الأول عنهم حتى فارق الحياة في 14/سبتمبر/2017م هذا جزء من يعمل بجدية وبإخلاص للوطن وافنا حياته في سبيله .

ومن هنا أوجه لوزير الثقافة بسرعة تأمين صحي للأدباء والفنانون وكل من يعمل في مجال الثقافة والإبداع.

كان يجب على وزير الثقافة ان يقف مع نفسه ويحاسب ضميره كثيراً لأنه هو المسئول الأول عنهم وهو أدرى بمدخوله المادي ونحن ندرك كم يصرف الوزير باسم الثقافة .

اتمنى ان تكون رسالتي وصلت للجميع. واذا لم يتحركوا كل من يعمل في مجال الثقافة والإبداع وان يوقفوا وقفة رجل واحد لضمان حياتهم الصحية مالم . يتحملوا ما يجري لهم من وزير الثقافة وامثاله .

ومن هنا أقول وزير الثقافة بلا ثقافة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نصـــر زيـــد

7/10/2017م

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال