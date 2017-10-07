الاستاذ / مروان دماج وزير الثقافة وهو بلا ثقافة ما هو دورة كوزير الثقافة تجاه الادباء والشعراء والكتاب والفنانون والموسيقيون والمسرحين والرسامين توجد في بلادنا قامات كبيرة في مجالات عديدة كمجال الأدب والفن بأنواعه حيث كانوا بحاجة ماسة للفته كريمة وبسيطة من وزير الثقافة لكون البعض منهم عانوا الكثير من أمراض عديدة وكانوا طريحي الفراش وبحاجة ماسة للفته ومواساة ومساعدة للعلاج من قبل وزير الثقافة . حيث انهم ضحوا وافنوا حياتهم في خدمة الوطن وحين بركوا ومرضوا و لا أحد يلتفت إليهم مثل ما حصل للقامة الأدبية الكبيرة الأستاذ / علي حسن جعفر السقاف ( القاضي ) وهو رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنين فرع محافظة لحج ورئيس منتدى دلتا تبن الثقافي و لا أحد وقف بجانبه أثناء مرضه ومعاناته ولا حتى وزير الثقافة الذي يعتبر المسئول الأول عنهم حتى فارق الحياة في 14/سبتمبر/2017م هذا جزء من يعمل بجدية وبإخلاص للوطن وافنا حياته في سبيله .

ومن هنا أوجه لوزير الثقافة بسرعة تأمين صحي للأدباء والفنانون وكل من يعمل في مجال الثقافة والإبداع.

كان يجب على وزير الثقافة ان يقف مع نفسه ويحاسب ضميره كثيراً لأنه هو المسئول الأول عنهم وهو أدرى بمدخوله المادي ونحن ندرك كم يصرف الوزير باسم الثقافة .

اتمنى ان تكون رسالتي وصلت للجميع. واذا لم يتحركوا كل من يعمل في مجال الثقافة والإبداع وان يوقفوا وقفة رجل واحد لضمان حياتهم الصحية مالم . يتحملوا ما يجري لهم من وزير الثقافة وامثاله .

ومن هنا أقول وزير الثقافة بلا ثقافة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نصـــر زيـــد

7/10/2017م

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