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فخامة الرئيس هادي : قدم استقالتك واترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:31 مساءً

 

وجه كاتب وناشط سياسي رسالة حملت عدد من النصائح موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بأن عليه يقدم استقالته ويترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك .

وقال الكاتب نبيل عبدالله في منشور إطلع عليه موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره لأهمية ما جاء فيه  :

 

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي   تحية طيبه  وبعد

صحيح ان معك 1000 مستشار لا تتذكر اسمائهم لكن خذها مشوره صادقه من مواطن حريص ومحب .

قدم استقالتك  نعم قدمها وارتاح واختر الخاتمة قبل ان تجبر على خاتمة لا تريدها .

قدم استقالتك ليكون الرئيس علي محسن وهنا سيكون الجنوبيين اكثر وحدة واصطفاف لان قوى الشمال متوحده على الجنوب مهما بدا لك انهم متصارعين  !

استقيل فالخوف منك وبكل وضوح اكبر من محسن ولن ينجح في ما يمكن ان تنجح فيه نسبياً ولا يمكنه ان يدخل الجنوب تحت أي مسوغ .

قدم استقالتك وكما عجز محسن في الشمال سيعجز في الجنوب وسيكون في فوهة المدفع.

قدم استقالتك واترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك .

قدم استقالتك ليكون لنا عدو واحد نتمنى ان لا نجدك في صفوفه .

قدم استقالتك فأن عمل محسن على مواجهة دول التحالف اتركه لمصيره .

قدم استقالتك فأن عمل محسن لأجل مشروعك ونجح ابتسم ابتسامة النصر من المكان الذي تستريح فيه وبهذا تجنبت لعنة الاجيال ومواجهة الضمير ومصير البيض !

قدم استقالتك ودع الجنوبيين يواجهون مصيرهم ولا تشترك في مواجهتهم!

قدم استقالتك  لتدفع الجنوبيين للوحدة فيما بينهم  !

قدم استقالتك لانك ستعزز من وجود شرعية جنوبية بعيداً عن شرعية صنعاء !

قدم استقالتك واترك الجنوبيين يرون حقيقة التحالف فأن كان سيغدر بهم ستكون انت حينها خارج المشهد فدعهم يرون الحقيقة لأنك ستعجز عن مواجهتها !

قدم استقالتك لان معركتك خاسرة ولا يمكنك ان تستقوي بالقوة الشعبية لحزب المؤتمر لأن لا وجود لها في الجنوب وليس امامك الا الاستقواء بالنزع المناطقي فلا تهدم ما بنيناه !

قدم استقالتك فهذا اهم ما يمكنك ان تقدمه للجنوبيين الذين سيرون انك البطل الذي وضعهم على طريق الاستحقاق وتركهم يكملون المشوار !

ان كانت استقالت في صنعاء قوة انقذت بها اليمن فمتلك نفس القوة لتنقذ الجنوب  !

 

*- نبيل عبدالله

 

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