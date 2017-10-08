فخامة الرئيس هادي : قدم استقالتك واترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك
وجه كاتب وناشط سياسي رسالة حملت عدد من النصائح موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بأن عليه يقدم استقالته ويترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك .
وقال الكاتب نبيل عبدالله في منشور إطلع عليه موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره لأهمية ما جاء فيه :
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تحية طيبه وبعد
صحيح ان معك 1000 مستشار لا تتذكر اسمائهم لكن خذها مشوره صادقه من مواطن حريص ومحب .
قدم استقالتك نعم قدمها وارتاح واختر الخاتمة قبل ان تجبر على خاتمة لا تريدها .
قدم استقالتك ليكون الرئيس علي محسن وهنا سيكون الجنوبيين اكثر وحدة واصطفاف لان قوى الشمال متوحده على الجنوب مهما بدا لك انهم متصارعين !
استقيل فالخوف منك وبكل وضوح اكبر من محسن ولن ينجح في ما يمكن ان تنجح فيه نسبياً ولا يمكنه ان يدخل الجنوب تحت أي مسوغ .
قدم استقالتك وكما عجز محسن في الشمال سيعجز في الجنوب وسيكون في فوهة المدفع.
قدم استقالتك واترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك .
قدم استقالتك ليكون لنا عدو واحد نتمنى ان لا نجدك في صفوفه .
قدم استقالتك فأن عمل محسن على مواجهة دول التحالف اتركه لمصيره .
قدم استقالتك فأن عمل محسن لأجل مشروعك ونجح ابتسم ابتسامة النصر من المكان الذي تستريح فيه وبهذا تجنبت لعنة الاجيال ومواجهة الضمير ومصير البيض !
قدم استقالتك ودع الجنوبيين يواجهون مصيرهم ولا تشترك في مواجهتهم!
قدم استقالتك لتدفع الجنوبيين للوحدة فيما بينهم !
قدم استقالتك لانك ستعزز من وجود شرعية جنوبية بعيداً عن شرعية صنعاء !
قدم استقالتك واترك الجنوبيين يرون حقيقة التحالف فأن كان سيغدر بهم ستكون انت حينها خارج المشهد فدعهم يرون الحقيقة لأنك ستعجز عن مواجهتها !
قدم استقالتك لان معركتك خاسرة ولا يمكنك ان تستقوي بالقوة الشعبية لحزب المؤتمر لأن لا وجود لها في الجنوب وليس امامك الا الاستقواء بالنزع المناطقي فلا تهدم ما بنيناه !
قدم استقالتك فهذا اهم ما يمكنك ان تقدمه للجنوبيين الذين سيرون انك البطل الذي وضعهم على طريق الاستحقاق وتركهم يكملون المشوار !
ان كانت استقالت في صنعاء قوة انقذت بها اليمن فمتلك نفس القوة لتنقذ الجنوب !
*- نبيل عبدالله