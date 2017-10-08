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محافظ أبين: الدعم الدولي للجمعيات السمكية يذهب للفاسدين وسنضرب بيد من حديد

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شبوه برس - متابعات - زنجبار أبين
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:19 مساءً

 

أكد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم أن دعم المنظمات الدولية للجمعيات السمكية لا يذهب للمستفيدين منه، وأن الفاسدين لا مكان لهم بعد اليوم.

وقال المحافظ في كلمة ألقاها خلال اجتماعه امس برؤساء الجمعيات السمكية وقيادة الاتحاد التعاوني السمكي في المجمع الحكومي بزنجبار: "لابد أن يفهم الكل أن أبين تعتبر أغنى محافظة في مجال الأسماك على مستوى اليمن وبالذات الشريط الساحلي حتى احور والدلتا"، مضيفا: "دعم المنظمات الدولية للجمعيات السمكية للأسف لا يذهب للمستفيدين منه، وأؤكد لكم أنه لا مكان للفاسدين بعد اليوم وسنضرب بيد من حديد".

 

وكُرس الاجتماع لمناقشة العديد من القضايا والصعوبات التي تهم الجانب السمكي والاستماع للهموم والمشاكل التي تعترض الجمعيات.

وأضاف: "لابد أن يتكاتف الكل من أجل مصلحة أبين وعلى الجمعيات السمكية العمل بروح الفريق الواحد، وليعلم الكل أنه لا مكان للفاسدين، نريد نعرف عمل كل جمعية سمكية كون هناك أشخاص مترزقين على حساب الصيادين المغلوب على أمرهم، نتمنى أن يكون العمل بشفافية وسنكون عونا لكم حيث سيقوم وزير الثروة السمكية بزيارة أبين صباح الإثنين (غدا) وسنقوم باطلاعه على كل ما تعانونه من صعوبات ومشاكل".

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