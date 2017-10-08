تزامنا مع احتفالات ثورة 14 أكتوبر المجيدة دعوة لمسيرة جماهيرية كبرى بمدينة عتق ضد فساد المحافظة .

في إطار التصعيد الثوري في محافظة شبوة ضد المحافظ قائد لوبي الفساد الفساد ورموزه وقراراته وتحالفاته وتزامنا مع الاحتفالات بالعيد 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة .

فإنه تقرر أن تقام يوم الثلاثاء الموافق 10/ اكتوبر مسيرة جماهيرية كبرى في عاصمة المحافظة عتق ترافقا مع الفعاليات الجماهيرية التي ستقام على امتداد محافظات الجنوب مع خصوصية هذه الفعالية ضمن فعاليات محاربة الفساد والفاسدين في شبوة

وتهيب لجنة التصعيد بلجان الحشد في مديريات المحافظة أن تضطلع بمهامها واعتبار يوم غد الاثنين 9/أكتوبر يوما للتهيئة الإعلامية والتنظيمة لذلك الحشد الجماهيري الذي ستنطلق فيه الجماهير من كل المديريات إلى العاصمة عتق

صادر عن لجنة التصعيد

م/ شبوة

8/أكتوبر /2017م

اتبعنا على فيسبوك