تشكيل لجنة تحضيرية لإحياء فعاليات الذكرى (54) لثورة 14 اكتوبر المجيدة بوادي حضرموت.

صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

عقدت اللجنة الرئيسة المكلفة من قبل أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، بعدد من القيادات والنشطاء في الثوره الجنوبية بوادي حضرموت بغرض تشكيل واستكمال قوائم اللجان العاملة باللجنة التحضيرية الخاصة بعملية الإعداد والتحضير الجيد لإحياء فعاليات الاحتفالات بالذكرى الـ 54 لقيام ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة.

الفعالية التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي ستتضمن حفلا جماهيريا حاشدا من المقرر ان تشهده مدينة سيؤن يوم الثلاثاء 10 من اكتوبر بمشاركة عدد من فرق الألعاب الشعبية ( الشبواني ) من مختلف مديريات الوادي إضافة إلى مشاركة ألمع نجوم الشعر بحضرموت .

وأوضح مصدر مسئول في اللجنة بأن الفعالية تأتي في إطار الإعداد والتهيئة للزحف صوب العاصمة عدن للإحتفاء بذكرى إعلان ثورة اكتوبر المجيدة ضد الاستعمار البريطاني.

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل اللحان التحضيرية على النحو التالي :

اللجنة الرئيسة :

أ. حسين فرج العامري

أ. محمد صالح باتيس

أ. صالح يسلم بازقامه

اللجنة التنظيمية :

أ. محمد علي بن سميط ريئساً

أ. علي صالح حمدون عضواً

أ. راضي عوض مفيلح عضواً

اللجنه الاعلامية:

الاعلامي : نبيل سعيد مطبق

الاعلامي : امجد صبيح

الاعلامي : محمد احمد بلفقيه

الاعلامي : جمعان دويل

اللجنة المالية :

حسين فرج العامري ريئساً

عبدالله صالح بالليث عضواً

علي صالح حمدون محاسباً

اللجنة النسائية :

شفاء احمد الجنيدي

هدى مطران

كما تم تشكيل لجاناً للحشد على مستوى المديريات على النحو التالي:

م/ سيئون :

علي صالح حمدون

راضي عوض مفيلح

محمد مصطفى بامخرمه

م/ تريم :

محمد غالب الحامد

صالح مصيباح

عمر عبدالله باجسير

م/ شبام :

احمد خراز

محمد شيخ الحبشي

م/ القطن

ربيع غصان

محمد حسين الحداد

سالم خميس بن دهري

م/ ساه :

عبدالله بن منيف الجابري

صالح عبدالله الجابري

سالم عبدالله بن الشيخ ابوبكر

حريضه :

جمعان بن جسار

مبارك باسلمه

م/ حوره ةوادي العين :

طارق النهدي

احمد عبدالله باوزير

عبدالرحمن محمد بن قبيله باوزير

م/ السوم :

راضي باحميش

م/ عمد:

عيظه مبارك بن شملان

عبدالعزيز عبدالله بن مليكان

م/ رخيه:

سعيد بالطيف

علي حسن الحامد

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