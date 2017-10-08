منذ
وزير الثقافة بلا ثقافة
  الاستاذ / مروان دماج وزير الثقافة وهو بلا ثقافة ما هو دورة كوزير الثقافة  تجاه الادباء والشعراء والكتاب والفنانون والموسيقيون والمسرحين والرسامين توجد في بلادنا قامات كبيرة في مجالات عديدة كمجال الأدب والفن بأنواعه حيث كانوا بحاجة ماسة للفته كريمة وبسيطة من وزير
منذ 7 دقائق
فخامة الرئيس هادي : قدم استقالتك واترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك
  وجه كاتب وناشط سياسي رسالة حملت عدد من النصائح موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بأن عليه يقدم استقالته ويترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك . وقال الكاتب نبيل عبدالله في منشور إطلع عليه موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره لأهمية ما جاء فيه
منذ 19 دقيقه
محافظ أبين: الدعم الدولي للجمعيات السمكية يذهب للفاسدين وسنضرب بيد من حديد
  أكد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم أن دعم المنظمات الدولية للجمعيات السمكية لا يذهب للمستفيدين منه، وأن الفاسدين لا مكان لهم بعد اليوم. وقال المحافظ في كلمة ألقاها خلال اجتماعه امس برؤساء الجمعيات السمكية وقيادة الاتحاد التعاوني السمكي في المجمع الحكومي بزنجبار:
منذ 24 دقيقه
تزامنا مع احتفالات ثورة 14 أكتوبر المجيدة دعوة لمسيرة جماهيرية كبرى بمدينة عتق ضد فساد المحافظة .
  في إطار التصعيد الثوري في محافظة شبوة ضد المحافظ قائد لوبي الفساد الفساد ورموزه وقراراته وتحالفاته وتزامنا مع الاحتفالات بالعيد 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة .   فإنه تقرر أن تقام يوم الثلاثاء الموافق 10/ اكتوبر مسيرة جماهيرية كبرى في عاصمة المحافظة عتق ترافقا مع الفعاليات
منذ 29 دقيقه
تشكيل لجنة تحضيرية لإحياء فعاليات الذكرى (54) لثورة 14 اكتوبر المجيدة بوادي حضرموت.
  عقدت اللجنة الرئيسة المكلفة من قبل أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، بعدد من القيادات والنشطاء في الثوره الجنوبية بوادي حضرموت بغرض تشكيل واستكمال قوائم اللجان العاملة باللجنة التحضيرية الخاصة بعملية الإعداد والتحضير الجيد لإحياء فعاليات
الرئيسية اخبار المحافظات معركة التحالف مع إخوان اليمن قادمة وقاسية وقطر ستتخلى عنهم قريبا
اخبار المحافظات

معركة التحالف مع إخوان اليمن قادمة وقاسية وقطر ستتخلى عنهم قريبا

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 08 أكتوبر 2017 10:01 مساءً

 

قال ناشط وكاتب سياسي أن معركة التحالف مع اخوان اليمن قادمه وقاسيه جداً وستتخلى عنهم حتى قطر عما قريب وسيدفعوا ثمن انتهازيتهم واحقادهم .

 

وقال الكاتب "نبيل عبدالله" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره لأهمية ما ورد فيه :

اليدومي رئيس حزب الاصلاح كتب منشور مع ساعات فجر يومنا هذا وقام بالدعاء للملك سلمان واعرب عن اعجابه باتجاه المملكة لتصنيع السلاح .

وأنت تتابع التعليقات ترى حجم السخط والرفض لهذا الحزب وانتهازيته فلا قبول له حتى في مناطق الشمال المحرر فابناء مارب يرفضوهم ولكن للحزب لوبي متسلط .

 

ينقسم الاخوان في اليمن الى فريقين فريق يمتدح السعودية وفريق يمتدح قطر والفريق الذي سينجح سيشفع للفريق الاخر وهذا تفكيرهم لكن التحالف يدرك حقيقة جماعة الاخوان .

توكل كرمان تهاجم التحالف ويرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية فيقول ان توكل تمثل التلون والانتهازية لدى الاخوان .

معركة التحالف مع اخوان اليمن قادمه وقاسيه جداً وستتخلى عنهم حتى قطر عما قريب وسيدفعوا ثمن انتهازيتهم واحقادهم .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة