معركة التحالف مع إخوان اليمن قادمة وقاسية وقطر ستتخلى عنهم قريبا
قال ناشط وكاتب سياسي أن معركة التحالف مع اخوان اليمن قادمه وقاسيه جداً وستتخلى عنهم حتى قطر عما قريب وسيدفعوا ثمن انتهازيتهم واحقادهم .
وقال الكاتب "نبيل عبدالله" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره لأهمية ما ورد فيه :
اليدومي رئيس حزب الاصلاح كتب منشور مع ساعات فجر يومنا هذا وقام بالدعاء للملك سلمان واعرب عن اعجابه باتجاه المملكة لتصنيع السلاح .
وأنت تتابع التعليقات ترى حجم السخط والرفض لهذا الحزب وانتهازيته فلا قبول له حتى في مناطق الشمال المحرر فابناء مارب يرفضوهم ولكن للحزب لوبي متسلط .
ينقسم الاخوان في اليمن الى فريقين فريق يمتدح السعودية وفريق يمتدح قطر والفريق الذي سينجح سيشفع للفريق الاخر وهذا تفكيرهم لكن التحالف يدرك حقيقة جماعة الاخوان .
توكل كرمان تهاجم التحالف ويرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية فيقول ان توكل تمثل التلون والانتهازية لدى الاخوان .
معركة التحالف مع اخوان اليمن قادمه وقاسيه جداً وستتخلى عنهم حتى قطر عما قريب وسيدفعوا ثمن انتهازيتهم واحقادهم .