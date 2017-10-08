معركة التحالف مع إخوان اليمن قادمة وقاسية وقطر ستتخلى عنهم قريبا

وزير الثقافة بلا ثقافة الاستاذ / مروان دماج وزير الثقافة وهو بلا ثقافة ما هو دورة كوزير الثقافة تجاه الادباء والشعراء والكتاب والفنانون والموسيقيون والمسرحين والرسامين توجد في بلادنا قامات كبيرة في مجالات عديدة كمجال الأدب والفن بأنواعه حيث كانوا بحاجة ماسة للفته كريمة وبسيطة من وزير

فخامة الرئيس هادي : قدم استقالتك واترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك وجه كاتب وناشط سياسي رسالة حملت عدد من النصائح موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بأن عليه يقدم استقالته ويترك الشماليين يتحملون وزر الدم الشمالي الذي يسفك . وقال الكاتب نبيل عبدالله في منشور إطلع عليه موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره لأهمية ما جاء فيه

محافظ أبين: الدعم الدولي للجمعيات السمكية يذهب للفاسدين وسنضرب بيد من حديد أكد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم أن دعم المنظمات الدولية للجمعيات السمكية لا يذهب للمستفيدين منه، وأن الفاسدين لا مكان لهم بعد اليوم. وقال المحافظ في كلمة ألقاها خلال اجتماعه امس برؤساء الجمعيات السمكية وقيادة الاتحاد التعاوني السمكي في المجمع الحكومي بزنجبار:

تزامنا مع احتفالات ثورة 14 أكتوبر المجيدة دعوة لمسيرة جماهيرية كبرى بمدينة عتق ضد فساد المحافظة . في إطار التصعيد الثوري في محافظة شبوة ضد المحافظ قائد لوبي الفساد الفساد ورموزه وقراراته وتحالفاته وتزامنا مع الاحتفالات بالعيد 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة . فإنه تقرر أن تقام يوم الثلاثاء الموافق 10/ اكتوبر مسيرة جماهيرية كبرى في عاصمة المحافظة عتق ترافقا مع الفعاليات