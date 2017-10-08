غارة جوية تسفر عن مقتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة بمأرب
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شبوه برس - متابعات - مارب
الأحد 08 أكتوبر 2017 09:41 مساءً
قال مصدر محلي إن 5 من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي ، قُتلوا اليوم الأحد، بغارة شنتها طائرة بدون طيار في مديرية رغوان بمحافظة مارب. وذكر المصدر إن "الغارة استهدفت سيارة تقل 5 مسلحين بالقرب من منطقة سعود الأثرية في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مارب". وأضاف إن "المسلحين قُتلوا على الفور، ولم تعرف هوياتهم بسبب تفحم الجثث، بينما أشار إلى أن أحد المسلحين القتلى ينتمي للمديرية التي وقع فيها القصف". وتشن المقاتلات الأمريكية بشكل متكرر غارات جوية على مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن، وأدى ذلك إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي بينهم قيادات ميدانية بارزة.
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