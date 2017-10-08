إنصافاً لسالمين الذي نسيناه ! منذ أربعة أسابيع تقريبا زارتني طالبة من قسم الإعلام والاتصال في كلية الأداب، كانت محجبة الوجه، سألتني بأدب جم: أنت الدكتور قاسم المحبشي؟ قلت لها نعم تفضلي عزيزتي. قالت أنا طالبة سنة رابعة إعلام قسم التلفزيون وعندي مشروع تخرج عن سالمين! رنت كلمة ( سالمين) في ذهني مثل

ماذا تريدون من كل هذا التحريض ...! المتربصون و الانتهازيون لم يتركوا لنا فرصة نضغط على المجلس الإنتقالي الجنوبي ، يهاجموه بالكذب و الإشاعات ونحن نتجنب انتقاده بالحق من أجل لا يستثمروها الاخرين ، نعمل تحت قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) ، تعبنا والظاهر ان أصحاب المجلس عجبهم الكلام . الواقفون ضد

أسباب إلحاح اليمن في المطالبة بضم الجنوب العربي عام 1956م ..من وثائق البرلمان البريطاني (3) في جلسة مناقشات طويلة خصصها البرلمان البريطاني يوم 13 يونيو 1956م للوضع في مستعمرة عدن ومحمياتها الغربية والشرقية بحضور وزير المستعمرات البريطاني تعرض الأعضاء لموضوع مطالبة الإمام أحمد وأطماعه المستمرة في ضم الجنوب العربي إلى مملكته اليمن ، وتزايد هذه المطالبة والإلحاح

غارة جوية تسفر عن مقتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة بمأرب قال مصدر محلي إن 5 من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي ، قُتلوا اليوم الأحد، بغارة شنتها طائرة بدون طيار في مديرية رغوان بمحافظة مارب. وذكر المصدر إن "الغارة استهدفت سيارة تقل 5 مسلحين بالقرب من منطقة سعود الأثرية في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مارب". وأضاف إن "المسلحين