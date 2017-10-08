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عودة 28 جريح إلى مطار عدن الدولي بعد علاجهم في الهند على نفقة دولة الإمارات

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 08 أكتوبر 2017 04:45 مساءً

 

وصل صباح اليوم الى مطار عدن الدولي 28 جريح من جرحى الحرب بعد إن تماثلوا للشفاء في دولة الهند.

 

يذكر انهم غادروا عدن قبل حوالي شهرين ضمن دفعة من الجرحى قدر عددهم 98 جريح بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكان أهاليهم في استقبالهم في مطار عدن بوجوه فرحة مبتسمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بعلاج ما يزيد على 3000 جريح في كلا من الإمارات والأردن والسودان وحاليا في الهند منذ 2015 وحتى اليوم، الكثير منهم تماثل للشفاء وعاد الى أرض الوطن،  وعاد الاسبوع الماضي 15 جريح كما عاد اليوم 28 جريح ولا زال البعض يتلقى العلاج في مشافي الهند.

 

ومن المتوقع أن يتم إخلاء الدفعة الرابعة من الجرحى إلى الهند خلال هذا الأسبوع.

 

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