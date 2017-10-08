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الهلال الإماراتي يوزع مواد إغاثة لأهالي جول مسحة والحرشيات بمديرية المكلا.

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأحد 08 أكتوبر 2017 04:40 مساءً

 

 وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات إغاثية عاجلة على أبناء وأهالي منطقتي جول مسحه والحرشيات في مديرية المكلا في محافظة حضرموت الذين يعانون أوضاع معيشية بالغة السوء استمرارا للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعصف بسكان مناطق حضرموت.

 

وقام فريق ميداني تابع لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي بتوزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمعوزة وذوي الدخل المحدود في أحياء منطقتي جول مسحه والحرشيات.

 

وأكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص الهيئة على المساهمة فى رفع المعاناة عن المحتاجين وخاصةً الأسر الفقيرة والأشد فقرا والتي تفتقر لأبسط الإحتياجات التي تلبي متطلباتها.

 

وقال أن توزيع هذه السلال الغذائية يأتي استمرارا لبرنامج المساعدات الإنسانية الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها في عموم مناطق حضرموت إضافة الى وصولها الى مناطق نائية تعاني ندرة الاحتياجات الاساسية..

 

لافتا الى أن الهيئة ستواصل توزيع المساعدات في المديريات المتبقية على مستحقيها بهدف التخفيف من معاناتهم لضمان تحقيق أبسط معايير الأمن الغذائي لأهالي المحافظة.

 

وعبر المستفيدون من المساعدات عن سعادتهم بوصول القافلة الغذائية الإماراتية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم نظرا لظروفهم الصعبة وفقدانهم مقومات الحياة نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تأمن لهم الحصول على لقمة العيش.. واصفين وصول هذه القافلة بالعيد لانها رسمت الفرحة على محيا الجميع.

 

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