( شركاء لا أتباع )

خلاص لم تعد القضية استعادة شجرة دم الاخوين ولا الاراضي المحتله وانما القضية اليوم هي الشراكة مع المحتل الاماراتي !

من يدعوا للشراكة هم نفسهم من يقف بوجه الشراكة وان يكون الجنوب ند وكيان وشريك لا تابع

قالوا ان اتجاه الجنوبيين نحو خياراتهم المشروعه هو تمرد على الرئيس الجنوبي ونكران له ، طيب ما المطلوب ان نبقى خلفه حالنا حال ياسين مكاوي الذي ماشاءالله جسد قمة الشراكة !

في السابق تابعت اقلام اتهموا الجنوبيين انهم باعوا القضية ورضوا بالتبعية لانهم اصطفوا خلف هادي في احلك الظروف وقدموا حسن النوايا وعندما لم يقدر هادي هذا واتجه الجنوبيين خياراتهم المشروعه وقالوا للشرعية نحن شركاء لا تابعين قامت نفس الاقلام بمهاجمة هذا التوجه .

يستمر الكذب والمغالطات وخداع البسطاء واليوم يقولوا شراكة مع دول التحالف وخاصة مع الامارات وهنا نسأل هل الشراكة هذه بين الجنوبيين والامارات او بين الشرعية والامارات ؟

سيقولوا هادي رئيس لليمن ونحن نقصد شراكة نحن الجنوب مع دول التحالف ولنطرح سؤال مختلف ، من سيمثل الجنوب كطرف في هذه الشراكة ؟

دول التحالف وخاصة الامارات التي تديرالملف الجنوبي اتجهت لدعم الجنوبيين في تشكيل منظومتهم السياسية والتخلص من كل العبث والعراقيل الذي صاحب مسيرة الحراك ولكن وبخلاف كل الحريصين نرى ان نفس الاقلام اتجهت لمهاجمة هذه المنظومة الوحيدة التي تعتبر اهم تحول سياسي جنوبي ثم ينادوا وبكل تبجح عن وجوب ان نكون شركاء وأن نضع العربة قبل الحصان !

استغلال بعض محدودي التفكير الذين يرون ان الشراكة تبدأ بقمة اماراتية جنوبية يتم فيها التوقيع على عدة اتفاقية وتعترف فيها الامارات بالجنوب رسمياً والى اخر المطاف في العلاقة بين الدول ومع ان هذا مستحيل ان يكون مباشرة فنحن الان لسنا دولة او حتى اقليم معترف به ولكن حتى ان تحقق ما يشترطوه سنجد نفس الاقلام تقول هؤلاء عبيد الامارات وأكيد اكيد الامارات تشتي تشل الجنوب وما تدعمنا لوجه الله وعندما سنحدثهم عن المصالح المشتركة سينعتنا من يتحدث عن الشراكة !

لا نريد من الامارات اي موقف رسمي حالياً نريد منها فقط ان تدعم الجنوبيين في تعزيز وجودهم كأمر واقع وهذا يأتي عبر الدعم الغير رسمي ونراه حقيقة في الجنوب ولكن اعداء انفسهم سيبقوا كما هم يصرون على النتائج النهائية قبل العمل .

الجنوب سيكون شريك مع الامارات ودول الخليج والمنطقه وكل الاشقاء والاصدقاء لكن اولاً لابد ان نوجد الجنوب ولكي نعيده سنحتاج حلفاء لكن من يدعو للشراكة ووجود علاقة تحالف يصر على قطع اليد التي تمتد له ويصر بغباء على تفويت اهم فرصة واهم تحول نعيشه ويجب ان نستغله ونستغل التحولات بعيداً عن المزايدات وسذاجة المزايدين.

الصورة لتخرج دفعة من قوة الدعم والاسناد بدعم اماراتي وتدريب سوداني ولحقها دفاعت كثيرة وتعزيز لوجود الجنوبيين على ارضهم كل هذا لا يهم المهم الشراكة طيب ايش تفسيركم للشراكة وكيف تتم ؟

/ نبيل عبدالله

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