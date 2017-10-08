في ظل الإحتلال اليمني لوادي حضرموت : مصرع مواطن حضرمي غربي القطن بوادي حضرموت

في ضل التواجد الكثيف لقوات الإحتلال اليمني لوادي وصحراء حضرموت وعلمليات القتل اليومية دون القبض على القتلة لقي مواطن مصرعه ظهر اليوم على أيدي مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين بمنطقة حوره غربي مدينة القطن بمحافظة حضرموت.

وقال شهود عيان أن المسلحون اطلقوا وابل من الرصاص تجاه المواطن أثناء قيادة مركبتة الخاصة قرب مقهى بن عيفان ويردونه قتيلاً على الفور .

وأوضح الشهود أن الموطن يدعى سالم عبدالله جنيد باوزير يبلغ من العمر 32 سنه .

وناشد مواطنون محافظ المحافظة اللواء الركن / فرج سالمين البحسني بسرعة تثبيت الأمن بقوات جيش النخبة الحضرمية بجميع مدن الوادي والصحراء مما تشهده من إنفلات أمني يحصد أرواح المواطنين .

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