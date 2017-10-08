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اخبار المحافظات

عدن تستعد لأول وأكبر عرض عسكري جنوبي حكومي تحت راية علم الجنوب! (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 08 أكتوبر 2017 04:21 مساءً

 

تتواصل الاستعدادات الحكومية،على قدم وساق،في الكلية العسكرية بعدن، لإقامة أول وأكبر عرض عسكري حكومي جنوبي تحت راية علم دولة الجنوب، ووسط توقعات بحضور رسمي حكومي كبير يتقدمهم رئيس حكومة الشرعية أحمد بن دغر وعددا من وزراء ومسؤولي حكومته بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

وحسب مصادر عسكرية حكومية فإن العرض العسكري الذي سيشارك فيه قرابة 5000 جندي هم قوام حوالي 25كتيبة عسكرية سيقام في الكلية العسكرية احتفاءا بالذكرى ال54لثورة  14 أكتوبر سيقام بإشراف حكومي مباشر من قبل أبرز القيادات العسكرية الحكومية بالجنوب وفي وقت ماتزال فيه الخلافات قائمة على مايتعلق برفع علم دولة اليمن الموحد أو علم دولة الجنوب خلال ذلك العرض العسكري الحكومي وكذلك السماح بالبث الاعلامي المباشر لوقائع الحفل من عدمه.

ويشار إلى أن ذكرى ثورة 14 أكتوبر  تأتي  وسط خلافات جنوبية حول طبيعة وأماكن  الاحتفال  بالمناسبة حيث يعتزم  أكثر من فصيل إقامة  حفل  خاص به بعدن.

#ماجد_الداعري

 

 

 

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