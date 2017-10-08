رئيس حلف قبائل شبوه الشيخ الجفري يهنئ الشعب المصري الشقيق بذكرى معركة العبور 6 أكتوبر

بعث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الجفري رئيس حلف قبائل و أبناء شبوة قائد المقاومة الجنوبية شبوة برقية تهنئة إلى الشعب المصري الشقيق بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون لمعركة العبور 6 أكتوبر 1973م جاء فيها :

بِسْم الله الرحمن الرحيم

بكل فخر واعتزاز استقبلت الامتين العربية والاسلامية ذكرى السادس من اكتوبر المجيد ..

هذه الذكرى العظيمة التي أعادت للدول العربية الكثير من عزتها وكرامتها في وقت كان وطننا العربي يعيش تحت ضغط استعماري كبير فجاءت هذه الذكرى المجيدة لتعيد لنا بعض ماسلب من كرامتنا.

إنها ذكرى تحرير جزء غالي من الارض العربيه المصريه.. أرض سيناء من براثن الاحتلال الاسرائيلي والتي مثلت صفعة قويةفي وجن التغطرس الاسرائيلي ومن يقف خلفه.. كما كانت قوة وتمكين للامة العربية والاسلامية في وقت كنا فيه بأمس الحاجه لدفعه معنويه وطنيه وداعم نفسي قوي أعاد لنا احترامناوهيبتنا ..كما عملت على فرض التوازن لقوى المنطقة حينها وجعلت التغطرس والاستكبار الاسرائيلي يرضخ بحثآ عن السلام والمفاوضات السلميه التي لاطالما سوف وماطل وتهرب منها.

هاهي ذكرى السادس من اكتوبر تهل علينا هذا العام ونحن بحاجه شديدة إليها والى قيمها الوطنيه العظيمة والى الرجال الذين صنعوها ..

فمرحبا بهذه الذكرى وتعظيم سلام لرجالها الوطنيين الشرفاء ومجدآ مخلدآ لشهدائها الابرار.

إن أبناء الجنوب العربي وهم يستقبلون مع اخوانهم في مصر والوطن العربي هذه الذكرى المجيدة وينظرون بفخر لاؤلئك الرجال العظام من ابناء مصر الكرامه والعزة ويقفون اجلالآ واكبارآ لشهدائها الابرار الذين سقطوا دفاعآ عن الوطن والكرامه العربية يتطلعون في نفس الوقت الى إعادة الدور الوطني العروبي الكبير لدولة مصرالعربيه كدور محوري استراتيجي هام...

وهاهم ابناء الجنوب العربي يستشرفون من اخوانهم في مصر العربيه القيام بالدور الايجابي الهام لنصرة الحق الجنوبي والوقوف في صف ابناء الجنوب العربي المحتل أحقاقآ للحق وأنصافآ لأبناء الجنوب والوقوف الى جانبهم في إستعادة دولتهم الجنوبيه بحدودها المعروفه والمعترف بها دوليآ .

ومع اطلالة هذه الذكرى العظيمة ذكرى السادس من اكتوبرالعظيم هذا العام يطل الامل في قلوبنا ويتجدد لدينا في أن يتوحد أبناء الوطن العربي

الكبير على كلمه عدل سواء فينصفون المظلوم من الظالم وينصرون الحق ويعيدونه الى أصحابه مصداقآ للحديث النبوي الشريف (( انصر أخاك ظالما او مظلومآ.. ..))

يجدد ابناء الجنوب العربي اعتزازهم وافتخارهم بالذكرى الرابعه والاربعون للسادس من اكتوبر المجيد ويحيون ابطالها الاحرار ويقفون بكل اكبار لشهدائها الابرار أسكنهم المولى فسيح جناته..

عبدالعزيز بن عبدالرحمن علي الجفري

رئيس حلف قبائل و أبناء شبوة

قائد المقاومة الجنوبية شبوة

اتبعنا على فيسبوك