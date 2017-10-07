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اخبار المحافظات

بيان صادر عن اللقاء الشبابي الموسع بمحافظة شبوة اليوم السبت ٧ أكتوبر 2017.

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شبوه برس - خاص - عتق
السبت 07 أكتوبر 2017 10:37 مساءً

 

1- يؤكد شباب محافظة شبوة دعمهم وتأييدهم المطلق للمجلس الانتقالي الجنوبي كقيادة سياسية وممثل سياسي للجنوب.

 

2- يؤكد شباب محافظة شبوة ترحيبهم ودعمهم الكامل لقوات النخبه الشبوانية ونثمن تثميناً عالياً نجاحها في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ونأمل سرعة انتشارها لتثبيت الأمن في كافة مديريات شبوة.

 

3- يحيي شباب محافظة شبوة قيادة التحالف العربي على رأسها المملكة العربية السعودية ودورها الحاسم والتاريخي في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المتميز في كافة المجالات العسكرية والإنسانية.

 

4- يؤكد شباب شبوة رفضهم المطلق لممارسة الفساد والعبث بموارد المحافظة وإدارتها والتي تكرسها السلطة المحلية بشبوة يوماً عن آخر، مؤكدين اعتزامنا وضع حد لتلك الممارسات وايقافها.

 

5- يؤكد شباب محافظة شبوة على تعزيز مبدأ التسامح والتصالح الجنوبي كأساس لكل إنتصار، والعمل معاً على إفشال الحملات الإعلامية والأدوار المشبوهة التي تغذي الكراهية وتعمل على زرع الفتنة بين أبناء الجنوب ونثق ان وعي شعبنا بقضيته سيسقِط هذه المحاولات والرهانات الخاسرة.

 

6- ان لقائنا الشبابي اليوم ياتي في اطار التشاور لتمثيل الشباب في المجلس الانتقالي الجنوبي بناء على معايير الكفاءة  لاختيار شباب نفتخر حقاً ان يكونوا ممثلينا في المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

7- العمل على تأسيس فرع تنسيقية شباب الجنوب واختيار الشباب من كافة مديريات محافظة شبوة لينهض الشباب بدورهم وواجبهم الوطني في تحقيق تطلعات أبناء شبوة خاصة والجنوب عامة.

 

8- ان المرحلة الحالية هي مرحلة تأسيس لجهد شبابي منظم داخل المحافظة وندعوا كافة أبناء شبوة المخلصين ان يساعدونا في هذه المهمة وهي تكليف وليس تشريف في مرحلة بالغة التعقيد.

 

9- ان الشباب هم ثروة الجنوب لذا يجب اختيار ممثليهم في المجلس والجمعية الوطنية بعناية فائقة في مختلف محافظات الجنوب بحيث يتم اختيار ذوي الكفاءة والخبرة وحملة الشهادات العلمية.

 

10- ندعو كافة الشباب والشرائح المجتمعية الأخرى بالمحافظة إلى المشاركة الفاعلة في فعالية 14 أكتوبر في العاصمة عدن، إستجابة للدعوة التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي.

                 

صادر عن اللقاء الشبابي الموسع بمحافظة شبوة يوم السبت ٧ أكتوبر ٢٠١٧م.

 

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