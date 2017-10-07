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وزير يمني : لدينا حكومة بلا أخلاق !!؟ (توثيق)

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شبوه برس - خاص - اليمن
السبت 07 أكتوبر 2017 04:56 مساءً

 

وصف وزير المياه والبيئة اليمني السابق "عبدالسلام رزاز" حكومة بلاده اليمن بأنها "حكومة بلا اخلاق" ..

 

وقال الوزير "رزاز" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره :

تعيينات الاقارب من الدرجة الاولى الى الدرجة الرابعة منعتها حكومة الوفاق الوطني  بقرار رسمي ..لكن حكومة الشرعية داست على هذا القرار وتجففت من الاخلاق والحياء..فخلال  العامين الماضيين جرت تعيينات لقائمة طويلة لعائلات تتبع بعض النافذين في الرئاسة والحكومة وفي مقدمتهم مستشارين للرئيس ووزراء في حكومته وغيرهم، في مرحلة خسرت فيها اليمن وشعبها الكثيرمن الدماء والممتلكات والاستقرار ومازال النزيف مستمر، وقليلي الحياء في حكومة الشرعية كسبوا الكثير هم وعوائلهم بطرق غير قانونية ولا اخلاقية،  ويطلون علينا كقيادات لتحرير اليمن وشعبها من الانقلاب وفساده ..

الوظيفة العامة يا اوغاد هي ملك للشعب يتم الحصول عليها من خلال التنافس المعلن وابناؤكم ليسوا مستثنيين ..

يا عيباه على الذين قضوا معظم حياتهم في النضال ضد هذا السلوك وعندما اصبحوا في السلطة تجففوا... حكومة بلا اخلاق.

 

 

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