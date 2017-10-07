اللجان التحضيرية تواصل استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة اكتوبر بفعاليات متنوعة بعدن على نطاق واسع

واصلت اللجان التحضيرية اليوم الجمعة تحضيراتها للاحتفال بذكرى الـ 54 لثورة 14 اكتوبر ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب .

وتعمل اللجان منذ ايام للتحضير والتجهيز للفعالية بشكل يليق لهذه المناسبة العظيمة، حيث عملت لجان منبثقة عن التحضيرية للفعالية وهي الإعلامية والتنظيمية والحشد والامنية استعداداتها على نطاق واسع منذ ايام للاحتفال بذكرى الثورة.

واكدت اللجنة الإعلامية بان العاصمة عدن ستشهد فعاليات وانشطه ثقافية وفنية ورياضية متنوعة في عدد من مديرياتها وتتوج بحشد مليوني بشارع مدرم بالمعلا يوم الـ من ١٤ اكتوبر و سيتم نشر برنامج يوضح الفعاليات ومواعيدها من قبلها . حيث يشرف المجلس الانتقالي على اعمال اللجان التي تشكلت من مختلف القوى الوطنية الجنوبية.

وتتجه الانظار للاحتفال بيوم ١٤ اكتوبر نحو ساحة المعلا والتي سيتوافد إليها ابناء الجنوب من كل حدب وصوب .

*- عبدالسلام عارف

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