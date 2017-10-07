سجون صنعاء وعدن ... عبيد يخلقون عبيد ويموتون عبيد ...!!!

#آل_يعلمونا_آل ...

الغالبية العظمى من مشائخ الفتة واللحمة ومكوت القات في الشمال كانوا يمتلكون سجون خاصة بعيدة عن رقابة الدولة وليس لها صلة بوزارة الداخلية ويعلم بها القاصي والداني ابتداء من رئيس الجمهورية المخلوع عفاش إلى أصغر مراهق باليمن .

وتحدثت عنها تقارير صحفية مستقلة ... ولم يكن المقبور عبدالله بن حسين أول مالكي هذي السجون المزاجية ولم يكن المدعو أحمد محمد منصور في العدين آخر من يملك هذه السجون الخاصة طوال عقود من الزمن .. إضافة إلى مئات المشائخ أو من يطلق عليهم هذا اللقب ..

بل وصل الأمر إلى أن هناك تحقيق صحفي كشف عن وجود ماكان يسمى بالعبيد في الزمن السحيق إلا أنه مازال موجود في اليمن شمال الشمال ... وبالامكان أن يعود أي شخص إلى اليوتيوب ويكفي أن تكتب العبودية في اليمن ليظهر لك التحقيق مصور ... وستذهل حينما تسمع أن هناك عبيد يخلقون عبيد ويموتون عبيد ...!!!

وبعد كل هذا ...

يأتي لك سامج بارد أو سامجة باردة ممن ينتمون الى احزاب هي في الاصل يتزعمها اشخاص اعتبروا انفسهم فوق الدولة .... يأتي هؤلاء ليصيغوا لنا منشورات تعلمنا نحن معنى الحرية ومعنى النظام والقانون ومعنى الدولة المدنية ويتحدثون عن مظالم عدن ليس من منظور إنساني أو أخلاقي .. بل من أجل المماحكة السياسية والصراع على النفوذ داخل عدن .

اتباع المشائخ .. والمنغمسون في ثقافة تقبيل كفوف الشيخ أو ركبة السيد ... وما قاله الشيخ واجب .. وما قاله السيد فرض ...

تخيل هؤلاء الاتباع المتحزبون الممجدون للشيخ والسيد أتوا ليعلمونا نحن أبناء عدن وأبناء الجنوب ايش معنى الدولة المدنية وأيش أهمية النظام والقانون ... !!

جغرافيا السجون والعنطزة والاستبداد .. يعلمونا ماهو النظام والقانون ... هع ... هززززلت ورب الكعبة.

أيها التافهون .. انتم قرأتم نظريآ ماهو النظام والقانون .... أما نحن فقد تربينا عليه في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ونعرف قوته ونؤمن بها ... وليس من سمع كمن رأى ... لولا السنين العجاف ماكنا فقدناه وماكانت الأجيال أصابها كل هذا التبلد .

حينما تكونوا قادرين على استجماع شجاعتكم وتكونوا قادرين على كسر هالة القداسة الزائفة التي احطتم بها كل سافل وكل لص وكل قاطع طريق لتمنحوه لقب شيخ وتجعلوه هو الأمر الناهي لكل تفاصيل حياتكم ... سوا كان ذلك حزبيآ أو على مستوى الحياة في القرى والعزل والنواحي .. التي يعتبرها الشيخ كأنها اقطاعية أبوه وان المواطنين هناك هم مجرد سخرة وميراث وجدوا لخدمتة وتبجيله .

حينما تنتزعون حريتكم ... وتكونوا بحق أحرار لا اتباع ... من الممكن جدآ حينها أن يكون لكل التنظير الذي تكتبوه طعمآ آخر .

#تحرروا_من_تبعيتكم ... وخلوا شوركم من رأسكم .. هذا أكبر إنجاز يمكن أن تقدموه لأنفسكم ولنا ... وإن لم تستطيعوا .. ولن تستطيعوا ...

فبلاش بقبقة وفسفسة انتم مش قدها ... لأن اللي قلعتة من رمل ... لا يستدعي هبوب الرياح ...

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عبدالقادر القاضي / أبو نشوان .

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