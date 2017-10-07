منذ دقيقه
لجنة أبين الزراعية في وثائق البرلمان البريطاني 1955م (2)
           ( جلسة البرلمان البريطاني في 2 مارس 1955م  ) قطن لجنة أبين الزراعية المشتركة بين الفضلي واليافعي   سأل السيد براين ( عضو البرلمان البريطاني)  السيد لينوكس بويد وزير الدولة للمستعمرات : ما هي المساحة المزروعة بالقطن في دلتا أبين خلال
منذ 15 دقيقه
فساد المخلافي يصل إلى سفارة اليمن في القاهرة
  قالت مصادر ديبلوماسية ان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أقال الملحق المالي بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية، وعين أحد أقاربه خلفا له.   وأوضحت المصادر لـ”مأرب برس"، ان وزير الخارجية اصدر قرار بإقالة الملحق المالي في سفارة اليمن لدى القاهرة ”نشوان
منذ 21 دقيقه
المجلس الانتقالي بحضرموت يشكل اللجان الرئيسية لفعالية المكلا يوم ‘‘الثلاثاء‘‘ والزحف إلى العاصمة عدن ‘‘الجمعة‘‘
  عقد المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عصر اليوم الجمعة في مقره الرئيسي بالمكلا لقاءاً ضم عدداً من قيادات المجلس والحراك السلمي والشخصيات الاجتماعية والسياسية والشبابية.   وجاء هذا اللقاء بدعوة من قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة، وذلك لتشكيل اللجان الخاصة
منذ 23 دقيقه
الخوف كل الخوف من وجود جنوبيين ينتهجون نهج عفاش
  لم يتجه عفاش لحل المشكلة الجنوبية ورد الحق لأهله وانما اتجه لطريقته المعتاده ليحول الضحية الى مشكلة وبدأ في شيطنة الجنوبيين ونعتهم وقمعهم وكان من الطبيعي ان يحصد الفشل لأن تعامله الفاشل كرس المشكله وفاقمها . اليوم اصبح من المخجل ان نتوجه لعفاش او محسن او الحوثي او اي قوى
منذ 25 دقيقه
والفضل بما شهدت به الأحباب
  كنت كثيرا ما اقابل ابناء الصومال التي مزقت بلادهم الحرب، واجلس في حديث مطول معهم، اتحدث عن شجون وهموم واهوال الحرب التي مزقت بلادهم، وهي بلاد الثروات والرزاعة  والثروة السمكية بشوطىء عظيمة بل واشتهرتبثرواتها  الحيوانية من إبل وابقار. والصومال عربية الاصل واللغة
الرئيسية اخبار المحافظات فساد المخلافي يصل إلى سفارة اليمن في القاهرة
اخبار المحافظات

فساد المخلافي يصل إلى سفارة اليمن في القاهرة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - القاهرة
السبت 07 أكتوبر 2017 03:14 مساءً

 

قالت مصادر ديبلوماسية ان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أقال الملحق المالي بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية، وعين أحد أقاربه خلفا له.

 

وأوضحت المصادر لـ”مأرب برس"، ان وزير الخارجية اصدر قرار بإقالة الملحق المالي في سفارة اليمن لدى القاهرة ”نشوان السلامي“، مؤكدة ان قرار الإقالة جاء بعد خلاف حدث بين السلامي والسفير، رغم تميزه ونزاهته وإخلاصه في عمله.

 

وأشارت المصادر الى ان وزير الخارجية قام بتعيين أحد أقاربه ويدعى ”هاشم المخلافي“ خلفا للسلامي، لافتة الى ان الملحق الجديد من خارج وزارة المالية.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة