فساد المخلافي يصل إلى سفارة اليمن في القاهرة

قالت مصادر ديبلوماسية ان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أقال الملحق المالي بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية، وعين أحد أقاربه خلفا له.

وأوضحت المصادر لـ”مأرب برس"، ان وزير الخارجية اصدر قرار بإقالة الملحق المالي في سفارة اليمن لدى القاهرة ”نشوان السلامي“، مؤكدة ان قرار الإقالة جاء بعد خلاف حدث بين السلامي والسفير، رغم تميزه ونزاهته وإخلاصه في عمله.

وأشارت المصادر الى ان وزير الخارجية قام بتعيين أحد أقاربه ويدعى ”هاشم المخلافي“ خلفا للسلامي، لافتة الى ان الملحق الجديد من خارج وزارة المالية.

اتبعنا على فيسبوك