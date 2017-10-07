المجلس الانتقالي بحضرموت يشكل اللجان الرئيسية لفعالية المكلا يوم ‘‘الثلاثاء‘‘ والزحف إلى العاصمة عدن ‘‘الجمعة‘‘

عقد المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عصر اليوم الجمعة في مقره الرئيسي بالمكلا لقاءاً ضم عدداً من قيادات المجلس والحراك السلمي والشخصيات الاجتماعية والسياسية والشبابية.

وجاء هذا اللقاء بدعوة من قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة، وذلك لتشكيل اللجان الخاصة بالحشد الجماهيري للمشاركة في الفعالية الـ"10 " من أكتوبر يوم الثلاثاء المزمع اقامتها في عاصمة حضرموت المكلا والزحف إلى العاصمة عدن يوم الجمعة المكلا.

ودعا المجلس الانتقالي أبناء حضرموت وجماهيرها الوفية إلى المشاركة في هذه المناسبة العظيمة ذكرى ثورة الـ"14" من أكتوبر وطرد الاستعمار البريطاني .

وخلال اللقاء تم تشكيل اللجان الاساسية، والتنظيمية، والاعلامية، للفعالية التي ستقام في ساحة القرار قرارنا على خور المكلا يوم الثلاثاء القادم.

اللجنة الرئاسية العامة للفعالية :

1- سالم عبدالمنعم باعثمان (رئيساً)

2- القاضي شاكر محفوظ بنش (نائباً)

3- عوض جميل بن جميل (عضو)

4- رائد محمد باجابر (التنظيمية)

5- حسن علي باسمير (المالية)

6- محمد برك الكثيري (التنظيمية)

7- سعيد علي بن هامل (التنظيمية)

(لجنة الحشد)

1- أبوبكر باراس

2- مروان الحمومي

3- عبدالرحمن باقطين

4- صالح باوزير

(اللجنة الاعلامية)

1- فاروق العكبري

2- أحمد باعباد

3- سعيد خالد عنبر

4- حسين الديبي

5- صابر بامقنع

اتبعنا على فيسبوك