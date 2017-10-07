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باحث ومحلل سياسي: وزير بالشرعية يحرج ‘‘بن دغر والمخلافي‘‘ وغيرهم

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 07 أكتوبر 2017 10:16 صباحاً

 

قال الباحث والمحلل السياسي هاني مسهور، إن استيقاظ ضمير وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد عطية، أحرج رئيس حكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الحكومة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وأضاف مسهور في تغريدة له رصدها موقع شبوه برس" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": استيقط ضمير وزير الأوقاف ففصل ابنه من منصب غير مستحق وقدم اعتذاره للشعب، ولكنه أحرج بن دغر، والمخلافي وغيرهم، كون الضمائر ما زالت نائمة.

 

وكشف ناشطون عن قيام كبار مسؤولي الشرعية بينهم بن دغر والمخلافي، بتوظيف أبنائهم وأقاربهم بمناصب رفيعة، وهو ما يعتبر استحواذاً واستفراداً بالوظيفة العامة على المسؤولين دون غيرهم من عامة الشعب أصحاب الشهادات العليا والكفاءات.

 

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