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مدير مطار عدن الدولي يشيد بالتحالف

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 07 أكتوبر 2017 10:12 صباحاً

 

نفى الاستاذ طارق عبده علي ما نشر بموقع "الوطن العدنية" من تصريح نسب لمسؤول بمطار عدن الدولي يهاجم به قوات التحالف العربي الموجودة بالمطار ويصفها بمعرقلة العمل بالمطار .

وأشاد مدير المطار بقوات التحالف وخصوصا القوات الجوية الإماراتية وكذلك الهلال الأحمر الاماراتي لما قدموه و يقدموه و سيقدموه من دعم لا محدود للمطار , فلم يتحصل مطار عدن الدولي على أي دعم حتى الان غير الدعم الإماراتي الذي أعاد تأهيل و ترميم و تشغيل المطار الذي كان متوقف و منهار بسبب التخريب المتعمد من قبل المليشيات الانقلابية التي كانت تتخد من المطار مقرا رئيسيا لها , وكذلك عمليات النهب ولسرقة و التخريب التي تعرض لها المطار بعد عملية تحرير مدينة عدن و مطارها الدولي .

ونفي مدير مطار عدن أن يكون التحالف هو السبب بعدم السماح لشركات الطيران الأجنبية بالعمل بمطار عدن , وقال أن شركات التأمين العالمية فرضت رسوم عالية جدآ على أي شركة ستعمل بالمطار , أما بخصوص توظيف 30فتاة فكان الغرض من ذلك سد النقص العددي الذي كان المطار بحاجة إليهن لتشديد الإجراءات الامنية بالمطار, كون المطار سيشهد قريبا رحلات إضافية لحل أزمة السفر و المسافرين .

وأضاف مدير مطار عدن الدولي , أستغرب من تلك التصرحيات التي لن تخدم سوى أعداء البلاد و المطار بالخصوص , وقال هناك من فقد مصالحه بسبب التحسن النوعي بالمطار , وهناك من يريد إغلاق المطار من أجل تشغيل مطار صنعاء , وقال لا تزجوا مطار عدن بمهاتراتكم الإعلامية و تصفية الحسابات , فالمتضرر الأول من إغلاق المطار هم الشعب وحده لا غير .

كما أشاد مدير عام المطار بتلك المشاريع الضخمة التي تكفلت بها الإمارات للمرحلة الثانية من خلال إستكمال المشاريع الخاصة بالمطار من بناء السور وغيرها من المشاريع الهامة .

وبالأخير ونيابة عن موظفي وعمال مطار عدن الدولي أتوجه بالشكر الجزيل للقوات الإماراتية المتواجدة بالمطار و بالهلال الاحمر الإماراتي لما قدموه من دعم لا محدود .

 

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