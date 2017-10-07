مدير مطار عدن الدولي يشيد بالتحالف

نفى الاستاذ طارق عبده علي ما نشر بموقع "الوطن العدنية" من تصريح نسب لمسؤول بمطار عدن الدولي يهاجم به قوات التحالف العربي الموجودة بالمطار ويصفها بمعرقلة العمل بالمطار .

وأشاد مدير المطار بقوات التحالف وخصوصا القوات الجوية الإماراتية وكذلك الهلال الأحمر الاماراتي لما قدموه و يقدموه و سيقدموه من دعم لا محدود للمطار , فلم يتحصل مطار عدن الدولي على أي دعم حتى الان غير الدعم الإماراتي الذي أعاد تأهيل و ترميم و تشغيل المطار الذي كان متوقف و منهار بسبب التخريب المتعمد من قبل المليشيات الانقلابية التي كانت تتخد من المطار مقرا رئيسيا لها , وكذلك عمليات النهب ولسرقة و التخريب التي تعرض لها المطار بعد عملية تحرير مدينة عدن و مطارها الدولي .

ونفي مدير مطار عدن أن يكون التحالف هو السبب بعدم السماح لشركات الطيران الأجنبية بالعمل بمطار عدن , وقال أن شركات التأمين العالمية فرضت رسوم عالية جدآ على أي شركة ستعمل بالمطار , أما بخصوص توظيف 30فتاة فكان الغرض من ذلك سد النقص العددي الذي كان المطار بحاجة إليهن لتشديد الإجراءات الامنية بالمطار, كون المطار سيشهد قريبا رحلات إضافية لحل أزمة السفر و المسافرين .

وأضاف مدير مطار عدن الدولي , أستغرب من تلك التصرحيات التي لن تخدم سوى أعداء البلاد و المطار بالخصوص , وقال هناك من فقد مصالحه بسبب التحسن النوعي بالمطار , وهناك من يريد إغلاق المطار من أجل تشغيل مطار صنعاء , وقال لا تزجوا مطار عدن بمهاتراتكم الإعلامية و تصفية الحسابات , فالمتضرر الأول من إغلاق المطار هم الشعب وحده لا غير .

كما أشاد مدير عام المطار بتلك المشاريع الضخمة التي تكفلت بها الإمارات للمرحلة الثانية من خلال إستكمال المشاريع الخاصة بالمطار من بناء السور وغيرها من المشاريع الهامة .

وبالأخير ونيابة عن موظفي وعمال مطار عدن الدولي أتوجه بالشكر الجزيل للقوات الإماراتية المتواجدة بالمطار و بالهلال الاحمر الإماراتي لما قدموه من دعم لا محدود .

اتبعنا على فيسبوك