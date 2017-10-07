شطارة: سفير دولة كبرى أبلغني : إذا اتفقتم على(الانفصال)سنكون اول من يعترف تفاصيل ونص

قال رئيس الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي ان "لغة العالم" حول الوضع في اليمن سياسية ولا يمكن لاحد القول انه ضد الوحدة ولكن المواقف الحقيقية "تخضع للمصالح" ولما يفرض على الارض. وقال الاستاذ لطفي شطارة خلال حلقة نقاش عقدت بعدن ناقشت مستقبل (المجلس الانتقالي) :"هنالك اعتراف مبطن من بعض الدول انا اول ما اعلن عن المجلس الانتقالي سافرت الى بريطانيا وفرنسا والمانيا والتقيت بوزراء الخارجية للثلاثة البلدان لأول مرة شعرت ان الكلام غير وجاء السفير الالماني الى لندن لحضور هذا اللقاء وكان هذا بطلب من السفير نفسه فهذا مؤشر ان الناس بالخارج بدأت تتقبل كلامنا وعملنا." وأضاف :"وانا قلت في السابق ان المبعوث الدولي ان لم يكن يعرف ان هنالك تغييرات جديدة حاصلة على الارض لم يكن يتجه لفتح مكتب هنا في عدن فجمال بن عمر سابقاً كانت له زيارة او زيارتين الى عدن وضل في صنعاء بجميع زياراته. ودلل شطارة على ان اللغة السياسية للعالم لا تعبر عن الواقع بحديث السفير الروسي معه اثناء مؤتمر الحوار الذي اقصي منه الطرف الجنوبي لاحقا ومنهم شطارة وقال :"ابلغت السفير الروسي في مؤتمر الحوار حينما حضر الى عدن قلت له انت نزلت عدن وقلت ان نحن معترفين بالوحدة وتسخن الجو داخل الحوار اذا انتم مؤمنين بالوحدة فقال انا اعبر عن لغة سياسية ولكن اذا اتفقتم انتم على الانفصال فنحن اول دولة سوف نعترف بذلك." ويتجه العالم الى انهاء الحرب في اليمن بحل سياسي عبر الية تضمن رضى جميع الاطراف منهم الجنوبيين الذي يرفضون شكل الدولة التي تريد قوى يمنية فرضه رغم انه ليس من المرجعيات الثلاث ويقسم ارضهم الى اقليمين.

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