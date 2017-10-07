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اخبار المحافظات

17,6 مليار دولار فى اجتماع سري بألمانيا يضم البنك المركزي اليمني

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شبوه برس - متابعات - دولية
السبت 07 أكتوبر 2017 09:44 صباحاً

 

علمت الـ«الأيام» من مصادر ديبلوماسية أن اجتماع سريا يجري حالياً في العاصمة الألمانية برلين بين البنك المركزي اليمني ممثلاً بمحافظ البنك منصر القعيطي ونائبه عباس الباشا ومدير العلاقات الخارجية وممثلين عن الصرافين العاملين في اليمن وبعض البنوك التجارية والإسلامية اليمنية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الأممي ولد الشيخ والخارجية الألمانية.

 

وكشف مصدر بنكي لـ«الأيام» أن ممثلي فرع البنك المركزي بصنعاء وكاك بنك غابا عن الاجتماع بحجة عدم توفير طائرة خاصة تقلهم من صنعاء مباشرة إلى مدينة الاجتماع حسب طلبهم.

ويأتي الاجتماع وسط حالة شلل تام للنظام المصرفي اليمني وتوقف الدورة المالية بين البنوك المحلية والبنك المركزي اليمني.

 

ويبحث المجتمعون في المانيا من ضمن المواضيع على جدول الأعمال متطلبات عاجلة لليمن بأكثر من سبعة عشر مليار وستمائة وواحد وثمانون مليون دولار يتم بحث مساعدات خارجية لسدها.

 

ويقسم المبلغ المطلوب الى تمويل الفجوة العاجلة بـ 3.269 مليار دولار منها 542 مليون دولار مدفوعات السداد المتوقعة إلى مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و 280 مليون دولار وهي متأخرات لدائنين دوليين حتى نهاية 2016م و متأخرات رواتب حتى نهاية 2016م بنحو 723 مليون دولار متأخرات رواتب حتى نهاية 2017م بنحو 1.724 مليار دولار.

وكذلك 2.632 مليار دولار لسد العجز الخارجي.

و 500 مليون دولار للتعامل مع المتأخرات المحلية بشكل تقديري.

و 360 مليون دولار كتحويلات نقدية للامن الغذائي و 500 مليون دولار كتسهيل تمويلي للواردات الغذائية.

اما اكبر احتياج فكان لإعادة الإعمار بما مجموعة 10.681 مليار دولار.

ومن المتوقع اختتام الأجتماع بتقرير مالي يرفع الى الجهات المانحة.

 

 

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