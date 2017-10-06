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شباب المجلس الانتقالي يدعو عقد لقاء تشاروري يوم غدآ بشبوة..

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شبوه برس - خاص - عتق
الجمعة 06 أكتوبر 2017 10:53 مساءً

 

دعت تنسيقية شباب الجنوب التابعه للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة عن عقد اللقاء التشاوري لشباب محافظة شبوة يوم غدآ السبت في مركز المحافظة عتق

 

وياتي عقد اللقاء التشاوري لشباب محافظة شبوة في العاصمة عتق في إطار توحيد الشباب والعمل على تمثيل الشباب في المجلس الانتقالي الجنوبي...

 

ووجهت تنسيقية شباب الجنوب دعوة عامة لشباب المكونات والمستقلين في محافظة شبوة للمشاركة في اللقاء التشاوري والذي يعتبر الاول في محافظة شبوة لتوحيد جهود الشباب

 

ويشرف علئى اللقاء التشاوري سامي ضباب الهلالي عضو هيئة رئاسة تنسيقية شباب الجنوب ورئيس تنسيقية شباب الجنوب سالم الدياني وعدد من القيادات الشبابية في الجنوب

*- مطيع الردفاني. شبوة

 

 

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