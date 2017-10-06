الرئيس الأسبق على ناصر محمد لـ”الأهرام العربى”: الوحدة اليمنية انتهت بلا رجعة وضرورة عودة حدود 1990م حوار أجراه : أيمن سمير - لا بديل عن الحل السياسى وقدمت نصائح لجميع الأطراف - صالح لا يمكن أن يعود للرئاسة ودعوته لمغادرة المشهد مبكراً - عندما يتفق الكبار يدفع الصغار ثمن حماقاتهم وأحيانا عمالتهم - تجار الحروب لايريدون نهاية للقتال والذى يدفع الثمن هو الشعب اليمنى -

أبعاد زيارة الملك سلمان لروسيا غني عن القول إننا نعيش اليوم عصر المصالح، بعد سقوط عصر الأيديولوجيات، التي انتهت بسقوط المعسكر الاشتراكي، وتفكك الاتحاد السوفييتي وبروز روسيا الاتحادية كدولة عظمى، تتعاطى بمنطق المصالح في علاقاتها مع العالم. ونحن كخليجيين بشكل عام وسعوديين بشكل خاص، نواجه خطرًا

شباب المجلس الانتقالي يدعو عقد لقاء تشاروري يوم غدآ بشبوة.. دعت تنسيقية شباب الجنوب التابعه للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة عن عقد اللقاء التشاوري لشباب محافظة شبوة يوم غدآ السبت في مركز المحافظة عتق وياتي عقد اللقاء التشاوري لشباب محافظة شبوة في العاصمة عتق في إطار توحيد الشباب والعمل على تمثيل الشباب في المجلس الانتقالي

الرئيس الصومالي : أبوابنا مفتوحة لليمنيين الذين يعيشون أوضاعا صعبة في بلادهم قال الرئيس الصومالي محمد فرماجو ان أبواب الصومال ستبقى مفتوحة لليمنيين ، شاكرا اليمن لاستقبالها اللاجئين الصوماليين على مدى السنوات الماضية . وفي أول مشاركة له في القمة الافريقية قال الرئيس الصومالي الجديد فرماجو أذكر هنا بلدا عربيا واحدا يعيش أوضاعا صعبة وهو اليمن ،