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الرئيس الصومالي : أبوابنا مفتوحة لليمنيين الذين يعيشون أوضاعا صعبة في بلادهم

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شبوه برس - متابعات - دولية
الجمعة 06 أكتوبر 2017 10:46 مساءً

 

قال الرئيس الصومالي محمد فرماجو ان أبواب الصومال ستبقى مفتوحة لليمنيين ، شاكرا اليمن لاستقبالها اللاجئين الصوماليين على مدى السنوات الماضية .

وفي أول مشاركة له في القمة الافريقية قال الرئيس الصومالي الجديد فرماجو أذكر هنا بلدا عربيا واحدا يعيش أوضاعا صعبة وهو اليمن ، وأقدم الشكر الموصول لليمن لوقفته بجانب الصومال طوال العقدين الماضيين كما أوجه كلمة شكر لشعب اليمن والذي مزقته الحرب الدائرة والعقيمة.

وأضاف : (( رغم أن اليمن لم يكن مشاركاً في القمة نعم اليمن لن ننسى مواقفه الانسانية فهو من استقبل مليون ونصف مليون لاجئ صومالي وعجزت عواصم عربية أخرى في استقبالهم )) .

واختتم حديثه بالقول : (( شكرا لليمن وأعاد الله لحمته وقوته وعنفوانه وعزته ووحدته ونجا الله شعبه من دوامة الفوضى والاقتتال )) .

 

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