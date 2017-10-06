أمن لحج يضبط مخازن متفجرات تابعة لجماعات ارهابية تحت الارض (صور)

تمكنت قوات ألامن في محافظة لحج مساء يوم امس الخميس من مداهمة أربعة اوكار تابعة للجماعات الإرهابية في مدينة الحوطة بعد متابعات استخباراتية مكثفة وجمع للمعلومات دقيقة

وقال صالح السيد مدير أمن المحافظة ان إدارة أمن لحج تمكنت من مداهمة أربعة مواقع خاصة بالارهابي أسامة الشرماني

وأكد السيد ان موقع المتفجرات التي دفنت تبعد عن الآخر قرابة خمسمائة متر حيث تم العثور على عبوات ناسفة والغام ومتفجرات تم تخزينها ودفنها بداخل غرف أرضية وتغطيتها بالبطانيات والطرابيل..

وأضاف السيد إن قوات الأمن واجهزتها الاستخبارتية وتعاون المواطنين عملت طوال الفترة السابقة على جمع معلومات دقيقة تمكنت خلالها من الوصول إلى عدة أوكار تابعه لجماعات الارهابيه،

مؤكدا عزم قوات الأمن على اجتثاث كل منابع الاٍرهاب وتطرف في المحافظة..

الجدير بالذكر أن قوات الأمن في لحج تمكنت خلال فترة وجيزة من تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة وتطهيرها من الجماعات المسلحة .

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