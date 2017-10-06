وحدات عسكرية تتزين بعلم الجنوب استعدادا لإحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر المجيدة (صور)

أجرت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن صباح يوم أمس الخميس العديد من البروفات والاستعراضات العسكرية داخل الكلية العسكرية بمنطقة صلاح الدين، وذلك استعداد لأحياء الذكرى54 لثورة 14 اكتوبر المجيدة.

وتوضح الصور التي حصل عليها الوحدات العسكرية وهي تتوشح بعلم دولة الجنوب وهو المبدئ والشرف الوطني الذي تكرسه قيادات الجيش في نفوس منتسبيها , من اجل رفع المستوى الثقافي والوطني لدى الجنود الجنوبيين.

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