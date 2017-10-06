منذ
شباب المجلس الانتقالي يدعو عقد لقاء تشاروري يوم غدآ بشبوة..
  دعت تنسيقية شباب الجنوب التابعه للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة عن عقد اللقاء التشاوري لشباب محافظة شبوة يوم غدآ السبت في مركز المحافظة عتق   وياتي عقد اللقاء التشاوري لشباب محافظة شبوة في العاصمة عتق في إطار توحيد الشباب والعمل على تمثيل الشباب في المجلس الانتقالي
منذ 6 دقائق
الرئيس الصومالي : أبوابنا مفتوحة لليمنيين الذين يعيشون أوضاعا صعبة في بلادهم
  قال الرئيس الصومالي محمد فرماجو ان أبواب الصومال ستبقى مفتوحة لليمنيين ، شاكرا اليمن لاستقبالها اللاجئين الصوماليين على مدى السنوات الماضية . وفي أول مشاركة له في القمة الافريقية قال الرئيس الصومالي الجديد فرماجو أذكر هنا بلدا عربيا واحدا يعيش أوضاعا صعبة وهو اليمن ،
منذ 12 دقيقه
أمن لحج يضبط مخازن متفجرات تابعة لجماعات ارهابية تحت الارض (صور)
  تمكنت قوات ألامن في محافظة لحج مساء يوم امس الخميس من مداهمة أربعة اوكار تابعة للجماعات الإرهابية في مدينة الحوطة بعد متابعات استخباراتية مكثفة وجمع للمعلومات دقيقة   وقال صالح السيد مدير أمن المحافظة ان إدارة أمن لحج تمكنت من مداهمة أربعة مواقع خاصة بالارهابي أسامة
منذ 18 دقيقه
وحدات عسكرية تتزين بعلم الجنوب استعدادا لإحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر المجيدة (صور)
  أجرت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن صباح يوم أمس الخميس العديد من البروفات والاستعراضات العسكرية داخل الكلية العسكرية بمنطقة صلاح الدين، وذلك استعداد لأحياء الذكرى54 لثورة 14 اكتوبر المجيدة.   وتوضح الصور التي حصل عليها  الوحدات العسكرية وهي تتوشح بعلم دولة
منذ 25 دقيقه
هل من مجيب وقبل فوات الآوان !
  عندما تستجمع الشرعية ( الرسمية ) كل قوتها أو ما تبقى منها وتسخر أموال التحالف المخصصة للمرتبات وعلاج الجرحى ولإعادة الإعمار في سببل إسقاط عدن المحررة ومحافظات الجنوب الأخرى قبل ( تحرير ) صنعاء وبتناغم وتفاهم مع الأطراف الأخرى في شرعية ( الأمر الواقع ) فأن ذلك وببساطة يضع
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الجمعة 06 أكتوبر 2017 10:28 مساءً

هل من مجيب وقبل فوات الآوان !

بأقلامهم
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عندما تستجمع الشرعية ( الرسمية ) كل قوتها أو ما تبقى منها وتسخر أموال التحالف المخصصة للمرتبات وعلاج الجرحى ولإعادة الإعمار في سببل إسقاط عدن المحررة ومحافظات الجنوب الأخرى قبل ( تحرير ) صنعاء وبتناغم وتفاهم مع الأطراف الأخرى في شرعية ( الأمر الواقع ) فأن ذلك وببساطة يضع الجنوبيين أمام تحدي واضح ويجعل من وحدتهم وتخطي حالة التجاذبات الحاصلة أمر لا يحتمل التأجيل إنقاذا لوطنهم وشعبهم وصونا للتضحيات الغالية التي قدمت في سبيل تقريب يوم الخلاص وإستعادة دولتهم وكيانهم الوطني المستقل .. فوقت الكلام المرسل والثرثرة السياسية التي لا طائل منها أنتهى ويبقى الحسم للغة الفعل لا فعل الكلام وعلى رأس كل ذلك وحدة وتماسك الصفوف وتوحيد الخطاب والقبضات وفضح دعاة الفتنة التي يراد للجنوب أن يدخل في دوامتها المدمرة ..

# مواطن جنوبي #

 

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