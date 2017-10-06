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الرئيس التنزاني يكشف عن راتبه الشهري!

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شبوه برس - متابعات - دولية
الجمعة 06 أكتوبر 2017 04:05 مساءً

 

كشف الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، اليوم الأربعاء عن راتبه الشهري، بعد انتقادات كثيرة وجهت له ولمسؤولين تنزانيين بتبذير المال العام.

وذكر ماغوفولي، في كلمة له أمام مسؤولين محليين في العاصمة التنزانية دودوما، أمس الثلاثاء، أنه يتقاضى شهريا يبلغ تسعة ملايين شلن تنزاني أي ما يعادل (4000 دولار)، ليكون بذلك أحد أقل الزعماء الأفارقة أجرا.

 

وأضاف ماغوفولي: "خفضت رواتب كبار مسؤولي الشركات الحكومية إلى 15 مليون شلن تنزاني (6700 دولار) شهريا، أي أكثر مما أتقاضاه أنا"..."بإمكانهم الرحيل إذا كانوا لا يريدونه" في إشارة منه إلى مسؤولي حكومته.

 

وتابع أن اختلاس المال العام "منتشر" في الشركات الحكومية، مؤكدا أنه رفض طلبات من بعض المسؤولين المحليين بزيادة رواتبهم إلى أكثر من الضعف قائلا: "لا يمكننا فعل ذلك بينما يعاني الكثير من المواطنين من نقص حاد في المياه والرعاية الصحية والكهرباء".

 

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ومنذ توليه الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، خفض ماغوفولي الذي يطلق عليه لقب "البلدوزر" في بلاده، الإنفاق الحكومي بفرض إجراءات مثل قيود على سفر المسؤولين للخارج.

 

ويعتبر راتب ماغوفولي، الأقل بالنسبة لنظرائه في الاتحاد الإفريقي، فعلى سبيل المثل يحصل رئيس كينيا على نحو 14 ألف دولار شهريا، بينما يحصل جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا، على حوالي 20 ألف دولار في الشهر.

 

المصدر: رويترز

 

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