أقـــلام أصــابـهـا الســفــه

مبدعون يجيدون لعبة المرواغة .. يجيدون توجيه اتجاه السهم لـ غيرهم .. يبحثون عن اقرب مخرج عندما تحاصر اسيادهم الفضائح .. وتنكشف ( الخفايا ) ..يجيدون العزف على وتر الوطنية ويستوطنون محرابها

بـ( فكرهم الهزيل) .. يتناغمون بحب الوطن ويتقنون العويل والنحيب كـ نائحات الحرب وهم يرددون (الوطنية) التي لطالما اسقطوها من حساباتهم على أوراق الدولار!!

وطنيتهم مطاطية (مرقوعه) نتوءاتها بدهاء الوقت..كلما ناموا على وسادة الضجر .. وطنيتهم رداء مثقلة بدخان الانتماء حد الفضيحه، سنّوا سهام بؤسهم اتجاه رموز الجنوب التاريخيه.

هذه الاقلام المأجورة لم تترك رمزاً الا شوهته ، ولا حدثاً الا وكانت تصول في جنباته ولا مناسبة الا وكانت ضيفة الخيانة على موائدها ، وقد خلعت الحياء جانباً وصوتها المريض يردد اذا لم تستح فاصنع ما شئت تشتم ،تقذف باقذر الصفات ، يداس على شخوصها كل يوم وكل ساعة من الشعب الجنوبي، ومع هذا هي مستمرة في معركتها ضد الجنوب ورموزها ،وفي كل مرة تشعر بأن اجلها قد اوشك على الانتهاء تزداد شراسة في الهجوم وحدة بأقذر الكلمات، لا ندري هل هي سكرات الموت التي اصابتها ؟ ام ان الشعور بالفشل هو الذي يدفعها اكثر واكثر للغوص في وحل الردة والخيانه.

نعم انتم يا من تدعون الوطنيه وانتم مأجورين ويا من تدعون انكم أصحاب الاقلام الوطنيه وانتم اصحاب الاقلام الفاسده و المأجوره انتم ياعبيد (الريال) فهذا ليس غريب عليكم انتم مثل الغبار حيث تحركها الرياح هنا وهناك ويأتي عامل النظافه لجمعها ووضعها في سله المهملات فأنتم في الجنوب اصبحتم آفات ضاره لاتنفع ولكم اداره يحركها اسيادكم الفاسدون (في الريموت) انتم اصحاب الاقلام المأجوره والقلوب المتعفنه والوجوه المقيته والعقول الخاويه لن تغيروا شيء بأقلامكم المستأجره وسوف تكونوا عبره في النهايه.

انكم كعبيد اصبحتم منحرفين واقلامكم المأجوره هي ليست منطق عاقل بل هي منطق جاهل وخاوي من الفكر الوطني الحقيقي وزائف والخائف من الحقيقه ،وكل ذلك واضح لنا جميعاً ولكن اعلموا انتم معشر الاقلام المأجوره الرخيصه لو درتم العالم بأكمله لن يفيدكم هذا بشيء بل سوف يعود عليكم بالخسران فأنتم فضحتم واي احترام ستجدون فقد اصبحتم اقليه تافهه لايقبلها الشعب . تمشون وراء المال والجاه ولايهمكم احوال الوطن والموطن.

عادةً ما تسكن أفكاركم المظلمة بين السُرة والركبة حيث طموحكم الدنيء وعقلياتكم الرديئة، وثقافتكم الرخيصة.

إن أقلامكم ضعيفة لا يطول عمر مدادها ولو صب عليها المال صباً وذللت أمامها كل الحواجز.

*- ماهر العبادي أبو رحيل

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