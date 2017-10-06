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المجاهد المخلافي يفتتح مطعما في اسطنبول.. إخوان اليمن ينهبون أموال الإغاثة لاستثمارها في تركيا

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شبوه برس - خاص - اسطنبول
الجمعة 06 أكتوبر 2017 02:40 مساءً

 

افتتح قيادي إخواني يمني أكبر منتجع ومطعم سياسي في مدينة إسطنبول التركية، في حين يقول يمنيون، إنه قام بنهب أموال قدمت كإغاثة ودعم للمقاومة في مدينة تعز اليمنية.

 

وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للقيادي الإخواني حمود المخلافي، وهو يفتتح المنتجع السياحي في تركيا، الأمر الذي دفع اليمنيين إلى مهاجمته واتهامه باستثمار أموال الشعب اليمني الذي يعاني جراء الحرب التي افتعلها الحوثيون والموالون لصالح. وقالت مصادر يمنية في تركيا، إن حمود المخلافي الذي فر من تعز في أعقاب اشتداد القتال افتتح مطعماً في تركيا، مستغلاً الأموال التي حصل عليها من التحالف لتسيير العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مدينة تعز.

 

وفر المخلافي من تعز في أعقاب اتهامات وجهتها له حكومة خالد بحاح، بنهب أكثر من 300 مليون ريال سعودي.

وهاجم سياسيون المخلافي على خليفة فساده، فيما كشفت مصادر في مقاومة تعز، أن المخلافي استولى على أموال قدمت كدعم لمقاومة تعز، وحينما اعتزمت المقاومة إيقافه للتحقيق معه فر إلى تركيا.

 

وقال السياسي اليمني هاني مسهور، في تغريدة على تويتر: "بدد حمود المخلافي أكثر من ٣٠٠ مليون ريال سعودي تحت أنظار الشرعية وبمباركة إخوان اليمن دون محاسبة، هذا نموذج فساد فاضح يكشف لماذا تأخر الحسم".

 

من جهته، قال الدكتور علي النعيمي ساخراً من القيادي الإخواني: "المجاهد الإخوانجي والناهب الكبير لأموال الشعب اليمني حمود المخلافي يفتتح قلعة الجهاد منتجعاً ومطعماً فخماً بأموال اليمنيين".

ويتهم يمنيون جماعة الإخوان الموالية لقطر، بنهب أموال الشعب اليمني والمتاجرة بها، في حين أن الشعب اليمني بات يتضور جوعاً جراء الحصار المفروض عليه من قبل الانقلابيين.

 

 

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