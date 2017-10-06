بوتين: العالم يتغيّر بعد التقارب مع السعودية وهذه حقيقة علاقتي بـ ‘‘ترامب‘‘

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن طبيعة علاقاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه لا توجد أي علاقات شخصية بينهما وأنه تحدث معه عدة مرات حول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك وقال " العالم يتغيّر بعد التقارب الأخير بين السعودية وروسيا، كما أن حلفاء موسكو لديهم أجندتهم الخارجية الخاصة بهم ".

وتابع "بوتين": لا وجود لعلاقات شخصية تقريبا، لقد التقينا مرة واحدة، وتحدثنا في عدة مرات، حول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك، عبر الهاتف، بما في ذلك الموقف حول سوريا.

وأضاف: بعض القوى في الولايات المتحدة تحاول استغلال العلاقات "الروسية- الأمريكية" لصالح أهداف داخلية.

وأردف: لقد تحدثت كثيرا حول ذلك، هناك بعض القوى تحاول استخدام العلاقات "الروسية- الأمريكية" لصالح حل مشاكل أمريكية داخلية، لكننا ننتظر بصبر انتهاء هذه العملية في حياة الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الروسي والد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" أبلغه منذ عام 2001 أنّه يمتلك قنبلة ذرية.

وأدلى "بوتين" بتلك التصريحات خلال انعقاد مؤتمر دولى حول الطاقة فى موسكو وفق ما نقلته "سبوتنيك".

إلى ذلك، قال "بوتين": اتفاق خفض إمدادات النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين ساعد على تحقيق الاستقرار في الأسواق وإنه يفتح الآفاق أمام المزيد من التعاون.

وأضاف: من الأمثلة الجيدة على التحركات المشتركة الناجحة اتفاق روسيا وعدد من دول "أوبك".

وأردف: لم نحقق الاستقرار في سوق النفط فحسب، بل إن الآفاق مفتوحة الآن أمامنا لتنفيذ مشروعات واعدة وللتعاون التكنولوجي نظرا لأن الاستثمارات عادت إلى قطاع النفط.

اتبعنا على فيسبوك