‘‘شبوه برس‘‘ ينشر قائمة لصوص الوظيفة العامة : أبرزهم بن دغر والمخلافي والجباري والعليمي

بعد اعلان وزير الاوقاف " أحمد زبين عطية إقالة ابنة الحسن ومطالبته بقية الوزراء ورئيسهم الاقتداء به ، يقدم موقع "شبوه برس" قائمه أسماء اقارب المسؤولين الذي طلب منهم الوزير أن يقتدوا به و يقيلوا أقاربهم

أحمد بن دغر

1- أحمد عبيد بن دغر: رئيس الوزراء.

2- ياسمين عبد العزيز (زوجته): وكيل وزير الزراعة.

3- حسين أحمد عبيد بن دغر (إبنه): وكيل وزارة الشؤون القانونية.

4- عبد الله أحمد عبيد بن دغر: السكرتير الخاص لرئيس الوزراء.

5- الشاذلي مجلي: مدير مراسيم رئيس الوزراء.

6 - ميرفت مجلي (أخت الشاذلي): سفيرة اليمن في بولندا.

آل جباري

1- عبد العزيز جباري: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخدمة.

2- جمال جباري: وزير مفوض في سفارة القاهرة.

3- سامي عبد العزيز جباري: سكرتير الهيئة الإستشارية لـ«مؤتمر الرياض»، ولا زالت السكرتارية قائمة حتى الآن، مع العلم أن والده كان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

آل المخلافي

1- عبد الملك المخلافي: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية.

2- أسامة عبد الملك المخلافي: سكرتير أول في الخارجية.

3- حسام عبد الملك المخلافي: قائد الحراسة ومرشح وكيلاً للداخلية.

4- هشام عبد الملك المخلافي: وكيل مساعد لوزارة التخطيط.

5- خالد توفيق المخلافي (ابن أخ الوزير): في قنصلية جدة.

آل جامل

1- عارف جامل: وكيل محافظة تعز.

2- نبيل جامل: مدير مؤسسة الجرحى، مستشار المحافظ.

3- أحمد جامل: مدير مديرية القاهرة.

4- عبد الحكيم جامل: مدير صندوق التنمية.

5- عرفات جامل: المدير المالي لصندوق النظافة والتحسين.

6- عزيز جامل: مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية القاهرة.

(هناك تعيينات أخرى لعائلة جامل في مديريتي القاهرة والمظفر)

آل الشائف

1- محمد ناجي الشائف: مستشار رئيس الجمهورية.

2- فهد محمد ناجي الشائف: (25 عاماً): قائد لواء (وهمي)، ويتكون من 1500 جندي، وكافة المخصصات تذهب له.

3- حزام محمد ناجي الشائف: سكرتير ثاني في سفارة اليمن بالقاهرة.

4- خالد محمد ناجي الشائف: قيادي مع مليشيات الحوثي في الجوف.

آل مجلي

1- عثمان مجلي: وزير دولة.

2- عمر مجلي: مدير مكتب رئيس الوزراء.

3- حميد مجلي: ملحق تجاري في السعودية.

4- فارس مجلي: قائد لواء في منطقة الوديعة.

5- ياسر مجلي: ضابط ارتباط (ممثل اليمن) في غرفة العمليات المشتركة لـ«التحالف» في الرياض.

آل شريف

1- عبد القوي أحمد شريف: محافظ صنعاء.

2- ناصر أحمد شريف: نائب وزير النقل.

3- نايف أحمد شريف: نائب مدير عام شركة النفط.

4- ماجد أحمد شريف: قائد في المنطقة العسكرية الثالثة.

(والدهم أحمد عباد شريف شيخ من بني ضبيان، وقيادي اشتراكي سابقاً وصديق الرئيس هادي من الثمانينيات)

محسوبيات بالجملة والمفرق

- وزيرة الشؤون الاجتماعية عيّنت ابنها مديراً لمكتبها.

- محافظ البنك المركزي عين ابنه مديراً لمكتبه.

- تعيين نجل سلطان العتواني ملحقاً طبياً بماليزيا.

- تعيين نجل وزير الصحة ملحقاً طبياً في قطر.

- تعيين نجل مستشار الرئيس مستشاراً بسفارة اليمن في بلغاريا.

- تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحافي للرئيس مستشارة سياسية في سفارة بالرياض

- تعيين قريبة وزير الإعلام وزيراً مفوضاً في سفارة اليمن بألمانيا.

- وزير التخطيط والتعاون الدولي يعين زوج ابنته مديراً لمكتبه.

- تعيين نجل قيادي اشتراكي مستشاراً في سفارة ألمانيا.

- تعيين ابنة أحد قيادات «المقاومة» في تعز مساعداً للملحق الطبي في تركيا.

- تعيين شقيق نصر طه مصطفى سفيراً، وزوج ابنته دبلوماسياً في بعثة اليمن إلى الجامعة العربية.

- تعيين نجل مسؤول مراسيم رئاسة الوزراء مساعداً لأبيه.

- تعيين سالم العرادة، قريب محافظ مأرب، سفيراً في موريتانيا.

- تعيين نجل وزير سابق وقيادي إصلاحي، وكيلاً لوزارة الأوقاف لقطاع الحج.

- تعيين زوجة سكرتير الرئيس سفيرة في هولندا.

- تعيين نجل شقيقة مدير مكتب الرئاسة، عبد الله العليمي، مديراً عاماً للسكرتارية في مكتب رئيس الوزراء.

- تعيين نجل رئيس دائرة التوجيه المعنوي وكيلاً لمحافظة صنعاء.

- تعيين شقيق سفيرنا في واشنطن مستشاراً في سفارة المغرب.

- تعيين ابنة وزير الإدارة المحلية سكرتيراً في رئاسة الوزراء.

- تعيين نجل سفيرنا في الجزائر ملحقاً تجارياً في سفارة اليمن بقطر.

- تعين رامي، نجل وزير الصحة، ناصر باعوم، ملحقاً للمغتربين في قطر.

- توظيف نجل شقيق وزير الدولة، صلاح الصيادي، في مكتب رئيس الوزراء.

-. تعيين عبد الله، شقيق السفير في فرنسا، رياض ياسين، سكرتيراً أول في سفارة اليمن بقطر.

- تعيين خديجة عليوة مستشارة في قنصلية جدة، ونجلها سكرتيراً أول في سفارة اليمن بألمانيا.

- وزير المالية يعين ابنه مديراً لمكتبه.

- رئيس جهاز الأمن السياسي عين ابنه الأول ضابط ارتباط في سفارة السودان، والثاني مساعد ضابط ارتباط في سفارة القاهرة، وزوج ابنته سكرتيراً له.

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