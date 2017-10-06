‘‘شبوه برس‘‘ ينشر قائمة لصوص الوظيفة العامة : أبرزهم بن دغر والمخلافي والجباري والعليمي
بعد اعلان وزير الاوقاف " أحمد زبين عطية إقالة ابنة الحسن ومطالبته بقية الوزراء ورئيسهم الاقتداء به ، يقدم موقع "شبوه برس" قائمه أسماء اقارب المسؤولين الذي طلب منهم الوزير أن يقتدوا به و يقيلوا أقاربهم
أحمد بن دغر
1- أحمد عبيد بن دغر: رئيس الوزراء.
2- ياسمين عبد العزيز (زوجته): وكيل وزير الزراعة.
3- حسين أحمد عبيد بن دغر (إبنه): وكيل وزارة الشؤون القانونية.
4- عبد الله أحمد عبيد بن دغر: السكرتير الخاص لرئيس الوزراء.
5- الشاذلي مجلي: مدير مراسيم رئيس الوزراء.
6 - ميرفت مجلي (أخت الشاذلي): سفيرة اليمن في بولندا.
آل جباري
1- عبد العزيز جباري: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخدمة.
2- جمال جباري: وزير مفوض في سفارة القاهرة.
3- سامي عبد العزيز جباري: سكرتير الهيئة الإستشارية لـ«مؤتمر الرياض»، ولا زالت السكرتارية قائمة حتى الآن، مع العلم أن والده كان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
آل المخلافي
1- عبد الملك المخلافي: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية.
2- أسامة عبد الملك المخلافي: سكرتير أول في الخارجية.
3- حسام عبد الملك المخلافي: قائد الحراسة ومرشح وكيلاً للداخلية.
4- هشام عبد الملك المخلافي: وكيل مساعد لوزارة التخطيط.
5- خالد توفيق المخلافي (ابن أخ الوزير): في قنصلية جدة.
آل جامل
1- عارف جامل: وكيل محافظة تعز.
2- نبيل جامل: مدير مؤسسة الجرحى، مستشار المحافظ.
3- أحمد جامل: مدير مديرية القاهرة.
4- عبد الحكيم جامل: مدير صندوق التنمية.
5- عرفات جامل: المدير المالي لصندوق النظافة والتحسين.
6- عزيز جامل: مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية القاهرة.
(هناك تعيينات أخرى لعائلة جامل في مديريتي القاهرة والمظفر)
آل الشائف
1- محمد ناجي الشائف: مستشار رئيس الجمهورية.
2- فهد محمد ناجي الشائف: (25 عاماً): قائد لواء (وهمي)، ويتكون من 1500 جندي، وكافة المخصصات تذهب له.
3- حزام محمد ناجي الشائف: سكرتير ثاني في سفارة اليمن بالقاهرة.
4- خالد محمد ناجي الشائف: قيادي مع مليشيات الحوثي في الجوف.
آل مجلي
1- عثمان مجلي: وزير دولة.
2- عمر مجلي: مدير مكتب رئيس الوزراء.
3- حميد مجلي: ملحق تجاري في السعودية.
4- فارس مجلي: قائد لواء في منطقة الوديعة.
5- ياسر مجلي: ضابط ارتباط (ممثل اليمن) في غرفة العمليات المشتركة لـ«التحالف» في الرياض.
آل شريف
1- عبد القوي أحمد شريف: محافظ صنعاء.
2- ناصر أحمد شريف: نائب وزير النقل.
3- نايف أحمد شريف: نائب مدير عام شركة النفط.
4- ماجد أحمد شريف: قائد في المنطقة العسكرية الثالثة.
(والدهم أحمد عباد شريف شيخ من بني ضبيان، وقيادي اشتراكي سابقاً وصديق الرئيس هادي من الثمانينيات)
محسوبيات بالجملة والمفرق
- وزيرة الشؤون الاجتماعية عيّنت ابنها مديراً لمكتبها.
- محافظ البنك المركزي عين ابنه مديراً لمكتبه.
- تعيين نجل سلطان العتواني ملحقاً طبياً بماليزيا.
- تعيين نجل وزير الصحة ملحقاً طبياً في قطر.
- تعيين نجل مستشار الرئيس مستشاراً بسفارة اليمن في بلغاريا.
- تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحافي للرئيس مستشارة سياسية في سفارة بالرياض
- تعيين قريبة وزير الإعلام وزيراً مفوضاً في سفارة اليمن بألمانيا.
- وزير التخطيط والتعاون الدولي يعين زوج ابنته مديراً لمكتبه.
- تعيين نجل قيادي اشتراكي مستشاراً في سفارة ألمانيا.
- تعيين ابنة أحد قيادات «المقاومة» في تعز مساعداً للملحق الطبي في تركيا.
- تعيين شقيق نصر طه مصطفى سفيراً، وزوج ابنته دبلوماسياً في بعثة اليمن إلى الجامعة العربية.
- تعيين نجل مسؤول مراسيم رئاسة الوزراء مساعداً لأبيه.
- تعيين سالم العرادة، قريب محافظ مأرب، سفيراً في موريتانيا.
- تعيين نجل وزير سابق وقيادي إصلاحي، وكيلاً لوزارة الأوقاف لقطاع الحج.
- تعيين زوجة سكرتير الرئيس سفيرة في هولندا.
- تعيين نجل شقيقة مدير مكتب الرئاسة، عبد الله العليمي، مديراً عاماً للسكرتارية في مكتب رئيس الوزراء.
- تعيين نجل رئيس دائرة التوجيه المعنوي وكيلاً لمحافظة صنعاء.
- تعيين شقيق سفيرنا في واشنطن مستشاراً في سفارة المغرب.
- تعيين ابنة وزير الإدارة المحلية سكرتيراً في رئاسة الوزراء.
- تعيين نجل سفيرنا في الجزائر ملحقاً تجارياً في سفارة اليمن بقطر.
- تعين رامي، نجل وزير الصحة، ناصر باعوم، ملحقاً للمغتربين في قطر.
- توظيف نجل شقيق وزير الدولة، صلاح الصيادي، في مكتب رئيس الوزراء.
-. تعيين عبد الله، شقيق السفير في فرنسا، رياض ياسين، سكرتيراً أول في سفارة اليمن بقطر.
- تعيين خديجة عليوة مستشارة في قنصلية جدة، ونجلها سكرتيراً أول في سفارة اليمن بألمانيا.
- وزير المالية يعين ابنه مديراً لمكتبه.
- رئيس جهاز الأمن السياسي عين ابنه الأول ضابط ارتباط في سفارة السودان، والثاني مساعد ضابط ارتباط في سفارة القاهرة، وزوج ابنته سكرتيراً له.