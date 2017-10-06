الصحيفة مهددة بالإغلاق.. وزارة الإعلام اليمنية تحتل مبنى مؤسسة 14 أكتوبر

أكدت مصادر مسؤولة في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر أنها أصبحت محتلة من قبل مكاتب وزارة الإعلام اليمنية، فيما تؤكد مصادر أخرى أن الصحيفة الورقية الصادرة عن المؤسسة مهددة بالتوقف جراء الفساد المشتري في المؤسسة الحكومية الوحيدة في الجنوب.

وقالت المصادر لـ(اليوم الثامن) "إن وزارة الإعلام اليمنية افتتحت العديد من المكاتب خاصة بمسؤولي الوزارة في المبنى الخاصة بمؤسسة الـ14 من أكتوبر".

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية أن الوزير معمر الأرياني لديه توجه بإيقاف اي صحف جنوبية معبرة عن حق تقرير المصير للجنوب.

وقالت مصادر عاملة في مؤسسة 14 أكتوبر ان الصحيفة مهددة بالتوقف نتيجة عدم توفر مواد للطباعة، ناهيك عن الفساد المستشري.

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