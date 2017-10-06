الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على أهالي عرماء في محافظة شبوة.

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح أمس الخميس مساعدات غذائية على أبناء وأهالي مديرية عرماء التي تقع في الجهة الشرقية من محافظة شبوة في إطار الدعم المتواصل لدولة الامارات للشعب اليمني الشقيق.

وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة بتوزيع ثلاثة الآف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمعوزة وذوي الدخل المحدود في مناطق وعزل وقرى مديرية عرماء.

وأكد رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرص الهيئة على المساهمة فى رفع المعاناة عن المحتاجين وخاصةً الأسر الفقيرة والأشد فقراً والتي تفتقر لأبسط الإحتياجات التي تلبي متطلباتها.

وقال أن هذه المعونات تأتي ضمن سلسة حملات للمساعدات الإنسانية تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديمها لأبناء محافظة شبوة وفق خطة عملها وتلبية لنداء الأهالي في المديريات ومداً ليد العون والإخاء إليهم.

وأضاف أن الهيئة ستواصل توزيع المساعدات في المديريات المتبقية على مستحقيها بهدف التخفيف من معاناتهم لضمان تحقيق أبسط معايير الأمن الغذائي لأهالي المحافظة.

من جـانبـه؛ أشاد عبدالمحسن بن مساعد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية بدور هيئة الهلال الاحمر الاماراتي في تحسين مستوى المعيشة لدى سكان المحافظة من خلال تقدميها المساعدات الانسانية المستمرة للاسر الفقيرة والمحتاجة.. لافتاً الى أن المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات لمحافظة شبوة ومختلف المحافظات المحررة لا يمكن نسيانه خصوصاً أنها تأتي في ظروف صعبة كانت تعيشها المحافظة جراء الأحداث الأخيرة.

وأعرب الاستاذ سليمان بامهيل في كلمته من جانب أهالي المديرية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات حكومةً وشعباً على هذه المساعدات الإنسانية التي جاءت في وقتها نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن جراء الحرب التي سببها الإنقلابيّون.

حضر عملية التدشين محمد القانص ركن الإمداد والتموين بمعسكر النخبة الشبوانية بالمديرية وعدد من الكوادر الإدارية والتربوية وجمع من المواطنين.

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