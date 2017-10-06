داعية الحرب ‘‘توكل كرمان‘‘ تحرّض الشماليين مجدداً على غزو الجنوب وإراقة الدماء

جددت داعية الحرب القيادية الاخوانية اليمنية توكل عبدالسلام كرمان، تحريضها على اراقة الدماء واشعار الحروب، من خلال دعوتها للشماليين لغزو الجنوب مجدداً.

وحرضت كرمان على غزو الجنوب في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ". وذلك في احدث تحريض تخرج به كرمان، عقب سلسلة طويلة من التحريضات التي جعلتها المحرّض الاول على الحروب والفتن.

وتأتي دعوة كرمان بالتزامن مع تصريحات رئيس حكومة الشرعية احمد بن دغر، الذي صرح قبل ايام بان حكومته ستقوم باعادة قوات الشمال الى معسكرات الجنوب .

ونالت توكل كرمان بطريقة غريبة، جائزة نوبل للسلام، في حين اصبحت داعية حروب وفتن في اليمن، وتدافع على الجماعات الارهابية.

وتواصل كرمان بمعية صحفيون اخوان يعملون ضمن شبكة اعلامية تقودها كرمان وتتلقى الدعم الكامل من دولة قطر، تحريضها على الفتنة واستمرار اراقة دماء اليمنيين، وذلك ضمن خطة ايضا يقوم بتنفيذها صحفيون مدعومون من احمد بن دغر رئيس الحكومة .

وتتركز تحريضات كرمان ايضا في الهجوم على دول التحالف العربي والجنوب، فيما لم تتعرض كرمان للحوثيين وصالح الذي اشعلوا الحرب وحولوا اليمن الى شلالات من الدماء.

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