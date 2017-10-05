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بعد نشر ‘‘شبوه برس‘‘ فضيحة التوظيف : وزير الأوقاف يعلن إقالة نجله من منصبه كسكرتير خاص له

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 05 أكتوبر 2017 11:19 مساءً

 

أعلن وزير الأوقاف والارشاد أحمد زبين عطية اقالة نجله الحسن من منصبه كسكرتير خاص له بعد أن وجه رئيس مجلس الوزراء بتوظيفه في هذا الموقع براتب 1500 دولار امريكي , وهو الخبر الموثق الذي كان لـ شبوه برس -  سبق نشره والإشارة كأول موقع إخباري يكشف عنه .

 

وأضاف وزير الأوقاف والإرشاد في بيان صحفي صادر عنه : (( أعلن عن إقالة ابني من منصبه هذا الذي يعادل درجة رئيس قسم أو أقل ، وانا مرتاح الضمير لهذا الأمر وأناشد جميع الوزراء الذين لهم أقارب معينين من أي درجة كانت أن يقيلوهم ويجعلوا من وزير الأوقاف الإرشاد أسوة وقدوة في ذلك ولهدف اظهار الشرعية في المظهر اللائق بها )) .

 

وفيما يلي نص بيان وزير الاوقاف والارشاد :

لقد تابعت بإعجاب ما تناقلته كثير من المواقع بشأن تعيين ابني الحسن سكرتيرا خاصاً بي وأمين سري لعملي، وهو أمر عادي يحصل في كل أنحاء العالم وهو مواطن يمني من حقه التوظيف بموجب الدستور والقانون وفضلت أن أثق به أكثر من غيره على خصوصياتي في ظرف استثنائي ..

وإنني هنا اشكر كل من دافع عني لحسن ظنه بي ..

كما اشكر كل من هاجمني وأساء إلي وهم في اعتقادي نوعين : مهاجم حسد وحقد على النجاحات الكبيرة التي تحققت في موسم حج هذا العام والتي لم يسبق لها مثيل بفضل الله عز وجل وتوفيقه وكان هذا بشهادة الأشقاء في المملكة ، وأما النوع المهاجم الآخر فهو بدافع تصحيح مسار الشرعية ..

ومن هنا .. فإنني ومنذ أن توليت وزارة الأوقاف والارشاد تعاملت بمسؤولية واخلاص والحمدلله ولا يمكن لشخص أرجع خمسة واربعين مليون ريال يمني من فائض مرتبات الجيش الى خزينة الدولة ، وانعش الوزارة من الصفر ان يكون سبباً في اي مخالفات أو ماشابهها ..

وحتى تكون هذه الوزارة الدينية قدوة ونسن سنة حسنة في الحكومة :

فإنني أعلن عن إقالة ابني من منصبه هذا الذي يعادل درجة رئيس قسم أو أقل ، وانا مرتاح الضمير لهذا الأمر وأناشد جميع الوزراء الذين لهم أقارب معينين من أي درجة كانت أن يقيلوهم ويجعلوا من وزير الأوقاف الإرشاد أسوة وقدوة في ذلك ولهدف اظهار الشرعية في المظهر اللائق بها ..

والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل ..

 

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