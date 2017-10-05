تنمو وتتكاثر شجرة -السيسبان- بشكل ملفت في كل المناطق الحارة والصحراوية بل والقاحلة . وتسمى علميا هذه الشجرة بشجرة- الماسكيت- وهي من فصيلة -الأكاسيا- وتعني- الشوكيات -وعادة فان الشوكيات هي الاكثر نموا في المناطق الحارة والقاحلة والتربه الشبه رملية.

تمتاز شجرة السيسبان بانها شجرة - مصدات - للرمال، ويمكن زراعتها كاسوار صادة لزحف الرمال، ولقد حاولت ان اقنع جهات معنية في محافظة ابين ولحج بزراعتها كمصدات للرمل، لتمنع زحف الرمال على طرق الاسفلت وخصوصا على طريق عدن ابين، الاّ انه لم يلق بال لنصيحتي.

وشاهدت عدة محاولات لم يكتب لها النجاح في زراعة اشجار- النيم - التي تزدهر وتتكاثر في محافظة ابين وعدن ولحج ، ولكن هذه الشجرة اي شجرة -النيم- والتي جلبت من -الهند- فهذه الشجرة الوارفة الظلال، ليست بقوة تحمل وصمود شجرة السيسبان في مواسم الجفاف .

ما هي فوائد شجرة السيسبان؟ والحقيقة ان هذه الشجرة تتكاثر في المكسيك وتسحق حبوبها التي تشبه حبوب اللوبيا - او الدجر- وتعتبر من اهم الاطباق في عمل الكيك او تورته- الماسكيت. كيك الماسكيت هو الاغلى في المكسيك، وتجمع قرون السيسبان وتجفف ثم تطحن مثلها مثل اي حبوب او بقوليات وتعد منها اشهى انواع التورتات .

لكن هناك اهمية اخرى في حالة عدم وجود ثقافة في تناول كيك السيسبان . فيمكن جمع قرون السيسبان وهي وفيرة وجرشها بمطاحن وتقديمها كاعلاف للاغنام والجمال . هذه القرون غنية ومشبعة وتشكل مصدر غذائي مهم للحيوانات كعليق. ولقد دشنت المكسيك مشروع جمع قرون السيسبان في - محافظة ابين- فكنت ارى الاسر وهم يجمعون هذه القرون بأكياس كبيرة وتنقل ويتم بيعها المحصول لجميعة تتولى جرش القرون وبيعها كاعلاف للاغنام بل والجمال .

كانت هذه الطواحين قد كفلت لاسر كثيرة دخلا مستداما، من جمع قرون السيسبان وبيعها، ولكن بسبب الحرب تقوض كل شيء بل ربما لم يعد هناك من يتذكر مشروع اعلاف قرون السيسبان، لان الحروب لا تذهب بعقولنا وذاكراتنا فحسب ،بل ويحل محلها ذكريات الموت والاهوال والدموع.

على ان هناك اهمية اخرى لهذه الشجرة التي يسمونها الشجرة الشيطانية، وهي انه بالامكان الحرص على تكاثرها في المناطق الغير زراعية او في حدود المزراع والاستفادة منها للرعي الاغنام والجمال، كما انه يمكن تحويل حطبها الى فحم وهو قوي في الاشتعال، بل وبيعها كحطب لمحلات المندي الذين اهلكوا الطبيعة ولم تامرهم السطات بالتحول الى الغاز. هنا اوجدنا بديلا عن حطب - القرض و- السُمر- والطلح - الذي اوشك على الإنقراض في ردفان والضالع وشبوة .

يمكن نقع حبيبات السيسبان يمكن نقعها بالماء ليستفيد منها اصحاب المناحل في تغذية النحل فماء المنقوع من قرون السيسبان حالي الطعم ، وتقبل عليه النحل كغذاء طبيعي في ايام شح الامطار وفصول الجفاف.

نسيت ان اخبركم ان دقيق ثمار السيسبان سعر الكيلو جرام في امريكا ب 13 دولار . وانه الافضل في كمية الحديد بل ومنخفض السعرات رغم انه حالي . ويمكن عمل خبز وكعك من دقيقة .. ولا اروع .

*- فاروق المفلحي – كندا

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