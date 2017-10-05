في مناشدة عاجلة : مسلّحون يسطون على أراضي الدولة بالمكلا والأمن يعجز عن إيقافهم

المخطط المعمد من هيئة الاراضي، والمربع المحدد باللون الاصفر مثلث تشجير سطا عليه مسلحون

ناشد أهالي منطقة أمبيخه بمدينة المكلا عبر موقع "جولدن نيوز" محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" بالتدخل العاجل وإيقاف مجموعة من المتنفذين سطوا على مثلث تشجير (مصلحة عامة) بمساحة تقدر ( 2400 ) متر مربع على الشارع الرئيسي.

وأشار الأهالي بأنّ المخطط المعمد من قبل "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني" يوضِّح أنّ الموقع محلَّ الاعتداء عبارة عن مثلَّث تشجير ويمرُّ فوقه خطّ الضغط العالي الرئيسي للكهرباء.

وعبَّر الأهالي عن استهجانهم الشديد واستنكارهم الصارخ وهم يرون هولاء المتنفِّذين يعبثون بالمصالح العامة تحت حماية مجاميع مسلحة .

هذا وقد حصل موقع "جولدن نيوز" على نسخة من المذكرة الصادرة عن مدير هيئة العقار "المهندس عمر علي نعمان" يخاطب فيها قوات الأمن العام بمنطقة فوة بتوقيف المتنفذين واستدعائهم ؛ لإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة، وتحميلهم المسؤولية في حالة عدم تجاوبهم مع هذا البلاغ .

وأكد الأهالي أن قوات الأمن بمنطقة فوة عجزت عن إلقاء القبض على المتنفذين رغم رفضهم الانصياع لبلاغ الأمن بتوقيف العمل والحضور إلى المركز.

الجدير بالذكر هنا , أنَّ محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني اجتمع قبل بضعة أيام بموظفي الهيئة العامة للأراضي وشدَّد على إيقاف العبث بالمخططات الذي أدَّى إلى إلغاء المتنفَّسات والحدائق والمصالح العامة ، مؤكِّداً على وقوف السلطة الأمنية بوجه أي متنفذ يبسط على الأراضي العامة والخاصة.

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