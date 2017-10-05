اعلان صحفي صادر عن : اللجنة التنسيقية لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات العمل المدني بشبوه
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شبوه برس - خاص - عتق
الخميس 05 أكتوبر 2017 07:10 مساءً
تعلن اللجنة التنسيقية الموحدة للحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني م/ شبوة
بأنه قد سبق التوافق على لجان ثابتة لجميع الفعاليات المركزية على مستوى المديريات وعاصمة المحافظة وقد باشرت أعمالها بنجاح في الفعاليات السابقة
وأنه لم يتم أي تغيير في التشكيلات السابقة وان اية تشكيلات جديدة لاتمثل إلا اصحابها .
صالح علي الدويل/الناطق الرسمي
اللجنة التنسيقية لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات العمل المدني
م/شبوة
5/ أكتوبر /2017م
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