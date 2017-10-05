سيارة مفخخة تستهدف طقم للحزام الأمني في مودية وإصابة 7 جنود (صور وأسماء)
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شبوه برس - خاص - مودية ابين
الخميس 05 أكتوبر 2017 07:06 مساءً
قال مصدر خاص في المنطقة الوسطى بأبين أن سيارة مفخخة استهدفت طقما للحزام الأمني دعم واسناد شرقي مديرية مودية.
وأضاف المصدر لـ شبوه برس_ أن سيارة مفخخة وضعت بجانب الطريق العام بالقرب من الطريق المؤدي الى قرية "أورمة" شرقي مركز المديرية.
وأردف المصدر أن السيارة انفجرت لحظة مرور طقم للحزام الأمني مما أدى الى سقوط 7 جرحى إصاباتهم بين متوسط وبسيطة ناتجة عن حروق فقط
أسماء الجرحى في انفجار المفخخة :
1- حيمد حنش سالم الحنشي
2- فواز علي حمصان الحنشي
3صر العبدلي
5- سالم هادي الكازمي
6- أنيس علي الضالعي
7- .... من أبين لم يتم التعرف عليه.
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