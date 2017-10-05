اعلان صحفي صادر عن : اللجنة التنسيقية لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات العمل المدني بشبوه تعلن اللجنة التنسيقية الموحدة للحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني م/ شبوة بأنه قد سبق التوافق على لجان ثابتة لجميع الفعاليات المركزية على مستوى المديريات وعاصمة المحافظة وقد باشرت أعمالها بنجاح في الفعاليات السابقة وأنه لم يتم أي تغيير في

سيارة مفخخة تستهدف طقم للحزام الأمني في مودية وإصابة 7 جنود (صور وأسماء) قال مصدر خاص في المنطقة الوسطى بأبين أن سيارة مفخخة استهدفت طقما للحزام الأمني دعم واسناد شرقي مديرية مودية. وأضاف المصدر لـ شبوه برس_ أن سيارة مفخخة وضعت بجانب الطريق العام بالقرب من الطريق المؤدي الى قرية "أورمة" شرقي مركز المديرية. وأردف المصدر أن السيارة انفجرت لحظة

ذاكرة #بن_دغر مثقوبة .. ورد حكومته على اتهامها بنهب اموال حضرموت ضعيف. لم أستطع التوقف عن الضحك منذ صدور البيان الوزاري لحكومة بن دغر او تصريح المسؤول الذي رد عرّف نفسه بـ"مصدر حكومي" والذي "فضل عدم ذكر اسمه" حسب العرف الصحفي، رغم أنه يتحدث باسم حكومة رسمية في مواجهة شخص واضح ومحدد وهو بحاح الذي يخاطبهم بشخصه وصفته . ومن جهة أخرى أراه من

سياسة عفاش والصناعة جنوبية قبل إعلان المجلس الانتقالي تسربت معلومات الى أروقة الشرعية في الرياض عبر جواسيسها من الإخونجيه بهذا المكون الوليد فأسرعت وهي تلهث أنفاسها لإقالة الزبيدي وبن بريك لعلمها ان الزبيدي سيكون رئيسآ للمجلس وبن بريك نائبآ له فحاولت ان تروج لفكرتها ان هذا المجلس كان ردة فعل