خطة لتطوير ميناءي المكلا وبروم وإنشاء محطتين للنقل البري الدولي بحضرموت

وزير النقل خلال نقاشة مع محافظ حضرموتتعتزم وزارة النقل تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بقطاع النقل لتطوير حركة النقل والتجارة في محافظة حضرموت بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وأقر اجتماع جمع وزير النقل مراد الحالمي ومحافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني أمس الأربعاء إنشاء خزانات للمشتقات النفطية في المنطقة الشرقية عن طريق استثمار القطاع الخاص، مع إنشاء خط أنبوب بحري بويا (S.P.M) يتم عبره ضخ الوقود من السفن إلى تلك الخزانات.

وتطوير ميناء المكلا من خلال توسعة الساحات الداخلية، وبناء أرصفة جديدة وكاسر أمواج، وتجديد صيانة القطع البحرية التابعة لمؤسسة موانئ البحر العربي.

وإنشاء ميناء بروم التابع لمؤسسة موانئ البحر العربي، وكذا ميناء بروم الذي سيتم إنشاؤه من قبل مؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة بنظام الموانئ التجارية (P.O.T)، حيث يشمل إنشاء كاسر أمواج بطول 700 متر، ورصيف بعمق 18 مترا يستخدم لتصدير حجارة الخرسانات الأسمنتية وكربون الكالسيوم والجير.

ويعد هذا أول مشروع استثماري بهذا الحجم إلى جانب التصدير، حيث من المتوقع أن يصدر قرابة خمسة ملايين طن سنوياً إلى دول الخليج ودول شرق آسيا، إضافة إلى أنه سيعمل على تفعيل الحركة التجارية والاستثمارية في حضرموت، وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

وإنشاء محطتين مركزيتين للنقل البري في مدينة المكلا إحداها في حي الشافعي في فوه، والأخرى في جول مسحة لتسهيل حركة النقل والمواصلات داخلياً ما بين المكلا وبقية المحافظات وكذا دولياً.

وتم الاتفاق على العمل بمحطة جول مسحة التي تشمل مواقف خاصة لباصات النقل ومكاتب وفندق ومطعم، وستشكل هذه المحطة المركزية عاملا مهما في التخفيف من ازدحام حركة السير داخل المدينة وتوفير خدمات سهلة وممكنة للمسافرين.

وتأتي هذه المشاريع التطويرية نتيجة لقاءات وزيارات متتالية ومكثفة قام بها الوزير الحالمي خلال الأيام القليلة الماضية إلى محافظة حضرموت.

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